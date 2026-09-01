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Аль-Иттихад - Аль-Наср 05 Сентября прямая трансляция

Стадион: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия), вместимость: 65000
05 Сентября 2026 года в 21:00 (+03:00). Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур
Аль-Иттихад
Аль-Наср

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Наср, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аль-Иттихад
Джидда
Аль-Наср
Эр-Рияд
Главные тренеры
Германия Йенс Виссинг
Австралия Ангелос Постекоглу
История личных встреч
06.02.2026 Саудовская Аравия — Про-Лига 21-й тур Аль-Наср2 : 0Аль-Иттихад
28.10.2025 Кубок Короля 1/8 финала Аль-Наср1 : 2Аль-Иттихад
26.09.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 4-й тур Аль-Иттихад0 : 2Аль-Наср
19.08.2025 Суперкубок Саудовской Аравии 2025 1/2 финала Аль-Наср2 : 1Аль-Иттихад
07.05.2025 Саудовская Аравия — Про-Лига 30-й тур Аль-Наср2 : 3Аль-Иттихад
06.12.2024 Саудовская Аравия — Про-Лига 13-й тур Аль-Иттихад2 : 1Аль-Наср
27.05.2024 Саудовская Аравия - Про-Лига 34-й тур Аль-Наср4 : 2Аль-Иттихад
26.12.2023 Саудовская Аравия - Про-Лига 17-й тур Аль-Иттихад2 : 5Аль-Наср
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Хиляль412
2
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Наср412
3
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Кадисия512
4
Элитная Лига чемпионов АФК
Аль-Холуд59
5 Неом59
6 Аль-Иттихад48
7 Аль-Дирия57
8 Аль-Ахли46
9 Аль-Иттифак46
10 Аль-Фейха55
11 Аль-Хазм44
12 Эр-Рияд44
13 Аль-Шабаб43
14 Аль-Халидж53
15 Аль-Таавун42
16
Зона вылета
Аль-Фатех42
17
Зона вылета
Абха41
18
Зона вылета
Аль-Фейсали41
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Аль-Иттихад
0%
Ничья
0%
Аль-Наср
100%

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