Аль-Иттихад - Аль-Наср 05 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аль-Иттихад - Аль-Наср, которое состоится 05 Сентября 2026 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Саудовская Аравия — Про-Лига, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Абдулла Спортс Сити (Джидда, Саудовская Аравия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Йенс Виссинг
|Ангелос Постекоглу
|06.02.2026
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|21-й тур
|2 : 0
|28.10.2025
|Кубок Короля
|1/8 финала
|1 : 2
|26.09.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|4-й тур
|0 : 2
|19.08.2025
|Суперкубок Саудовской Аравии 2025
|1/2 финала
|2 : 1
|07.05.2025
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|30-й тур
|2 : 3
|06.12.2024
|Саудовская Аравия — Про-Лига
|13-й тур
|2 : 1
|27.05.2024
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|34-й тур
|4 : 2
|26.12.2023
|Саудовская Аравия - Про-Лига
|17-й тур
|2 : 5
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Хиляль
|4
|12
| 2
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Наср
|4
|12
| 3
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Кадисия
|5
|12
| 4
Элитная Лига чемпионов АФК
|Аль-Холуд
|5
|9
|5
|Неом
|5
|9
|6
|Аль-Иттихад
|4
|8
|7
|Аль-Дирия
|5
|7
|8
|Аль-Ахли
|4
|6
|9
|Аль-Иттифак
|4
|6
|10
|Аль-Фейха
|5
|5
|11
|Аль-Хазм
|4
|4
|12
|Эр-Рияд
|4
|4
|13
|Аль-Шабаб
|4
|3
|14
|Аль-Халидж
|5
|3
|15
|Аль-Таавун
|4
|2
| 16
Зона вылета
|Аль-Фатех
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Абха
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Аль-Фейсали
|4
|1