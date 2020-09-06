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Оренбург - Акрон 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Газовик (Оренбург, Россия), вместимость: 7500
06 Сентября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур
Оренбург
Акрон

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Акрон, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Оренбург
Оренбург
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
РоссияИльдар Раушанович Ахметзянов
СербияСрджан Благоевич
История личных встреч
28.02.2026Мир Российская Премьер-лига19-й турОренбург2 : 0Акрон
17.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й турАкрон1 : 2Оренбург
30.11.2024Мир Российская Премьер-лига17-й турАкрон1 : 0Оренбург
10.08.2024Мир Российская Премьер-лига4-й турОренбург2 : 2Акрон
27.11.2021ФНЛ - Первый дивизион25-й турАкрон0 : 3Оренбург
21.08.2021ФНЛ - Первый дивизион7-й турОренбург1 : 0Акрон
14.03.2021ФНЛ - Первый дивизион30-й турАкрон1 : 1Оренбург
19.09.2020ФНЛ - Первый дивизион10-й турОренбург0 : 0Акрон
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Оренбург» — «Акрон». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар719
2 Спартак М613
3 Зенит612
4 ЦСКА612
5 Балтика610
6 Динамо М610
7 Рубин69
8 Динамо Мх69
9 Крылья Советов77
10 Оренбург67
11 Ахмат66
12 Ростов65
13
Стыковая зона
Родина64
14
Стыковая зона
Локомотив М63
15
Зона вылета
Акрон63
16
Зона вылета
Факел62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Оренбург
0%
Ничья
0%
Акрон
0%

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