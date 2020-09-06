Оренбург - Акрон 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Оренбург - Акрон, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Газовик (Оренбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Ильдар Раушанович Ахметзянов
|Срджан Благоевич
|28.02.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 0
|17.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 2
|30.11.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|17-й тур
|1 : 0
|10.08.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|4-й тур
|2 : 2
|27.11.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|25-й тур
|0 : 3
|21.08.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|7-й тур
|1 : 0
|14.03.2021
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|1 : 1
|19.09.2020
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|19
|2
|Спартак М
|6
|13
|3
|Зенит
|6
|12
|4
|ЦСКА
|6
|12
|5
|Балтика
|6
|10
|6
|Динамо М
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|9
|8
|Динамо Мх
|6
|9
|9
|Крылья Советов
|7
|7
|10
|Оренбург
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|6
|12
|Ростов
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Акрон
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|2