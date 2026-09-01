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Динамо Мх - Родина 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Анжи-Арена (Каспийск, Россия), вместимость: 28000
06 Сентября 2026 года в 16:15 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур
Динамо Мх
Родина

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Родина, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо Мх
Махачкала
Родина
Москва
Главные тренеры
РоссияВадим Валентинович Евсеев
ИспанияХуан Диас
История личных встреч
18.05.2024Россия — Мелбет Первая лига33-й турДинамо Мх2 : 0Родина
23.10.2023Россия — Мелбет Первая лига15-й турРодина0 : 0Динамо Мх
15.04.2023Россия — Мелбет Первая лига27-й турРодина2 : 0Динамо Мх
25.09.2022Россия — Мелбет Первая лига11-й турДинамо Мх0 : 0Родина
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Динамо» (Махачкала) — «Родина». Начало встречи запланировано на 16:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар719
2 Спартак М613
3 Зенит612
4 ЦСКА612
5 Балтика610
6 Динамо М610
7 Рубин69
8 Динамо Мх69
9 Крылья Советов77
10 Оренбург67
11 Ахмат66
12 Ростов65
13
Стыковая зона
Родина64
14
Стыковая зона
Локомотив М63
15
Зона вылета
Акрон63
16
Зона вылета
Факел62
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо Мх
0%
Ничья
0%
Родина
0%

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