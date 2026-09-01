Динамо Мх - Родина 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо Мх - Родина, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Анжи-Арена (Каспийск, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Вадим Валентинович Евсеев
|Хуан Диас
|18.05.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|33-й тур
|2 : 0
|23.10.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|15-й тур
|0 : 0
|15.04.2023
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 0
|25.09.2022
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|19
|2
|Спартак М
|6
|13
|3
|Зенит
|6
|12
|4
|ЦСКА
|6
|12
|5
|Балтика
|6
|10
|6
|Динамо М
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|9
|8
|Динамо Мх
|6
|9
|9
|Крылья Советов
|7
|7
|10
|Оренбург
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|6
|12
|Ростов
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Акрон
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|2