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Балтика - Локомотив М 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ростех Арена (Калининград, Россия), вместимость: 35212
06 Сентября 2026 года в 20:45 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур
Балтика
Локомотив М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Локомотив М, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Балтика
Калининград
Локомотив М
Москва
Главные тренеры
РоссияАндрей Викторович Талалаев
ЛатвияЮрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
РоссияМихаил Михайлович Галактионов
История личных встреч
10.05.2026Мир Российская Премьер-лига29-й турЛокомотив М1 : 0Балтика
23.10.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 6-й турБалтика1 : 2Локомотив М
16.08.2025Мир Российская Премьер-лига5-й турБалтика1 : 1Локомотив М
13.08.2025Fonbet Кубок РоссииГруппа D. 2-й турЛокомотив М2 : 0Балтика
06.07.2024Товарищеские матчи (клубы) — 2024Локомотив М4 : 1Балтика
25.05.2024Мир Российская Премьер-лига30-й турБалтика1 : 3Локомотив М
14.03.2024Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Локомотив М1 : 1 6 : 7Балтика
28.11.2023Fonbet Кубок России1/4 финала (Путь РПЛ)Балтика2 : 2Локомотив М
03.09.2023Мир Российская Премьер-лига7-й турЛокомотив М3 : 2Балтика
06.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЛокомотив М0 : 1Балтика
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Балтика» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 20:45 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар719
2 Спартак М613
3 Зенит612
4 ЦСКА612
5 Балтика610
6 Динамо М610
7 Рубин69
8 Динамо Мх69
9 Крылья Советов77
10 Оренбург67
11 Ахмат66
12 Ростов65
13
Стыковая зона
Родина64
14
Стыковая зона
Локомотив М63
15
Зона вылета
Акрон63
16
Зона вылета
Факел62
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Балтика
0%
Ничья
100%
Локомотив М
0%

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