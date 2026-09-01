Балтика - Локомотив М 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Балтика - Локомотив М, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ростех Арена (Калининград, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Андрей Викторович Талалаев
|Юрий Анатольевич Нагайцев (и.о.)
|Михаил Михайлович Галактионов
|10.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|23.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 6-й тур
|1 : 2
|16.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|5-й тур
|1 : 1
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 2-й тур
|2 : 0
|06.07.2024
|Товарищеские матчи (клубы) — 2024
|4 : 1
|25.05.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|1 : 3
|14.03.2024
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|1 : 1 6 : 7
|28.11.2023
|Fonbet Кубок России
|1/4 финала (Путь РПЛ)
|2 : 2
|03.09.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|7-й тур
|3 : 2
|06.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|19
|2
|Спартак М
|6
|13
|3
|Зенит
|6
|12
|4
|ЦСКА
|6
|12
|5
|Балтика
|6
|10
|6
|Динамо М
|6
|10
|7
|Рубин
|6
|9
|8
|Динамо Мх
|6
|9
|9
|Крылья Советов
|7
|7
|10
|Оренбург
|6
|7
|11
|Ахмат
|6
|6
|12
|Ростов
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Родина
|6
|4
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|6
|3
| 15
Зона вылета
|Акрон
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|6
|2