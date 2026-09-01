Урал - КАМАЗ 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - КАМАЗ, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Сергей Николаевич Юран
|Антон Геннадьевич Хазов
|11.05.2026
|Россия — Лига Pari
|33-й тур
|2 : 0
|06.10.2025
|Россия — Лига Pari
|13-й тур
|5 : 1
|05.04.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|27-й тур
|2 : 1
|21.09.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|11-й тур
|0 : 2
|27.10.2021
|Кубок России
|Группа 2
|1 : 0
|25.09.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|30-й тур
|0 : 1
|18.05.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|10-й тур
|2 : 3
|22.09.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|31-й тур
|1 : 1
|21.05.2010
|Россия - Первый дивизион - 2010
|11-й тур
|1 : 1
|25.10.2009
|Россия - Первый дивизион - 2009
|38-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Велес
|10
|22
| 2
Повышение
|Нижний Новгород
|9
|22
| 3
Плей-офф за повышение
|Сочи
|9
|19
| 4
Плей-офф за повышение
|Торпедо М
|9
|19
|5
|Спартак Кс
|9
|18
|6
|Уфа
|9
|16
|7
|Урал
|8
|15
|8
|Шинник
|8
|13
|9
|Нефтехимик
|10
|12
|10
|Арсенал Т
|10
|12
|11
|Енисей
|9
|10
|12
|Ротор
|9
|10
|13
|Волга Ул
|9
|10
|14
|Ленинградец
|9
|9
|15
|Челябинск
|9
|7
| 16
Зона вылета
|Текстильщик
|10
|6
| 17
Зона вылета
|КАМАЗ
|9
|5
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|9
|3