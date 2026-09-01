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Урал - КАМАЗ 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2026 года в 15:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 10-й тур
Урал
КАМАЗ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - КАМАЗ, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия — Лига Pari, 10-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Урал
Екатеринбург
КАМАЗ
Набережные Челны
Главные тренеры
РоссияСергей Николаевич Юран
РоссияАнтон Геннадьевич Хазов
История личных встреч
11.05.2026Россия — Лига Pari33-й турУрал2 : 0КАМАЗ
06.10.2025Россия — Лига Pari13-й турКАМАЗ5 : 1Урал
05.04.2025Россия — Мелбет Первая лига27-й турУрал2 : 1КАМАЗ
21.09.2024Россия — Мелбет Первая лига11-й турКАМАЗ0 : 2Урал
27.10.2021Кубок РоссииГруппа 2КАМАЗ1 : 0Урал
25.09.2011ФНЛ - Первый дивизион30-й турКАМАЗ0 : 1Урал
18.05.2011ФНЛ - Первый дивизион10-й турУрал2 : 3КАМАЗ
22.09.2010Россия - Первый дивизион - 201031-й турУрал1 : 1КАМАЗ
21.05.2010Россия - Первый дивизион - 201011-й турКАМАЗ1 : 1Урал
25.10.2009Россия - Первый дивизион - 200938-й турУрал0 : 3КАМАЗ
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Велес1022
2
Повышение
Нижний Новгород922
3
Плей-офф за повышение
Сочи919
4
Плей-офф за повышение
Торпедо М919
5 Спартак Кс918
6 Уфа916
7 Урал815
8 Шинник813
9 Нефтехимик1012
10 Арсенал Т1012
11 Енисей910
12 Ротор910
13 Волга Ул910
14 Ленинградец99
15 Челябинск97
16
Зона вылета
Текстильщик106
17
Зона вылета
КАМАЗ95
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Урал
0%
Ничья
0%
КАМАЗ
0%

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