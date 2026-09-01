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Эвертон - Манчестер Юнайтед 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия), вместимость: 52888
06 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Джон Брукс (Лестер, Англия);
Эвертон
Манчестер Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эвертон
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1 Англия вр Джордан Пикфорд
6 Англия зщ Джеймс Тарковски
4 Англия зщ Джеррэд Брэнтуэйт
16 Украина зщ Виталий Миколенко
15 Ирландия зщ Джейк О'Брайен
34 Германия пз Мерлин Рёль
45 Англия пз Харрисон Армстронг
37 Англия пз Джеймс Гарнер
8 Англия пз Кирнан Дьюсбери-Холл
19 Англия пз Тайрик Джордж
11 Франция нп Тьерно Барри
1 Бельгия вр Сенне Ламменс
2 Португалия зщ Диогу Дало
5 Англия зщ Гарри Магуайр
6 Аргентина зщ Лисандро Мартинес
23 Англия зщ Люк Шоу
18 Бельгия пз Юри Тилеманс
37 Англия пз Кобби Майну
8 Португалия пз Бруну Фернандеш
9 Англия пз Маркус Рашфорд
10 Бразилия пз Матеус Кунья
19 Камерун нп Брайан Мбемо
Главные тренеры
Шотландия Дэвид Мойес
Англия Майкл Кэррик
История личных встреч
23.02.2026 Англия — Премьер-лига 27-й тур Эвертон0 : 1Манчестер Юнайтед
24.11.2025 Англия — Премьер-лига 12-й тур Манчестер Юнайтед0 : 1Эвертон
04.08.2025 Летняя серия Премьер-лиги 3-й тур Манчестер Юнайтед2 : 2Эвертон
22.02.2025 Англия — Премьер-лига 26-й тур Эвертон2 : 2Манчестер Юнайтед
01.12.2024 Англия — Премьер-лига 13-й тур Манчестер Юнайтед4 : 0Эвертон
09.03.2024 Англия - Премьер-лига 28-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
26.11.2023 Англия - Премьер-лига 13-й тур Эвертон0 : 3Манчестер Юнайтед
08.04.2023 Англия - Премьер-лига 30-й тур Манчестер Юнайтед2 : 0Эвертон
06.01.2023 Кубок Англии 1/32 финала Манчестер Юнайтед3 : 1Эвертон
09.10.2022 Англия - Премьер-лига 10-й тур Эвертон1 : 2Манчестер Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Халл Сити26
4
Лига чемпионов
Челси26
5
Лига Европы
Ливерпуль35
6
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед35
7
Лига конференций
Брентфорд24
8 Эвертон24
9 Лидс Юнайтед24
10 Брайтон энд Хоув Альбион23
11 Манчестер Юнайтед23
12 Сандерленд23
13 Ипсвич Таун33
14 Борнмут32
15 Ноттингем Форест21
16 Фулхэм20
17 Ковентри Сити20
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур20
20
Зона вылета
Астон Вилла20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Эвертон
0%
Ничья
0%
Ман Юнайтед
100%

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