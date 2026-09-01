Эвертон - Манчестер Юнайтед 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Манчестер Юнайтед, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Хилл Дикинсон (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Джордан Пикфорд
|6
|зщ
|Джеймс Тарковски
|4
|зщ
|Джеррэд Брэнтуэйт
|16
|зщ
|Виталий Миколенко
|15
|зщ
|Джейк О'Брайен
|34
|пз
|Мерлин Рёль
|45
|пз
|Харрисон Армстронг
|37
|пз
|Джеймс Гарнер
|8
|пз
|Кирнан Дьюсбери-Холл
|19
|пз
|Тайрик Джордж
|11
|нп
|Тьерно Барри
|1
|вр
|Сенне Ламменс
|2
|зщ
|Диогу Дало
|5
|зщ
|Гарри Магуайр
|6
|зщ
|Лисандро Мартинес
|23
|зщ
|Люк Шоу
|18
|пз
|Юри Тилеманс
|37
|пз
|Кобби Майну
|8
|пз
|Бруну Фернандеш
|9
|пз
|Маркус Рашфорд
|10
|пз
|Матеус Кунья
|19
|нп
|Брайан Мбемо
|Дэвид Мойес
|Майкл Кэррик
|23.02.2026
|Англия — Премьер-лига
|27-й тур
|0 : 1
|24.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 1
|04.08.2025
|Летняя серия Премьер-лиги
|3-й тур
|2 : 2
|22.02.2025
|Англия — Премьер-лига
|26-й тур
|2 : 2
|01.12.2024
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|4 : 0
|09.03.2024
|Англия - Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 0
|26.11.2023
|Англия - Премьер-лига
|13-й тур
|0 : 3
|08.04.2023
|Англия - Премьер-лига
|30-й тур
|2 : 0
|06.01.2023
|Кубок Англии
|1/32 финала
|3 : 1
|09.10.2022
|Англия - Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|3
|5
| 6
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|2
|4
|8
|Эвертон
|2
|4
|9
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|3
|11
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|12
|Сандерленд
|2
|3
|13
|Ипсвич Таун
|3
|3
|14
|Борнмут
|3
|2
|15
|Ноттингем Форест
|2
|1
|16
|Фулхэм
|2
|0
|17
|Ковентри Сити
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|2
|0