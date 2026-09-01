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Арсенал - Челси 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс (Лондон, Англия), вместимость: 60383
06 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Англия — Премьер-лига, 3-й тур
Главный судья: Крис Кавана (Ланкашир, Англия);
Арсенал
Челси

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Арсенал
Лондон
Челси
Лондон
1 Испания вр Давид Райя
4 Англия зщ Бен Уайт
6 Бразилия зщ Габриэл Магальяйнс
33 Италия зщ Риккардо Калафьори
15 Англия зщ Эзри Конса
49 Англия пз Майлз Льюис-Скелли
8 Норвегия пз Мартин Эдегор
41 Англия пз Деклан Райс
7 Англия нп Букайо Сака
17 Греция нп Христос Цолис
29 Германия нп Кай Хаверц
1 Аргентина вр Эмилиано Мартинес
3 Франция зщ Уэсли Фофана
5 Франция зщ Максанс Лакруа
6 Англия зщ Ливай Колуилл
24 Англия зщ Рис Джеймс
7 Португалия пз Педру Нету
45 Бельгия пз Ромео Лавиа
21 Нидерланды пз Йоррел Хато
10 Англия пз Коул Палмер
17 Англия нп Морган Роджерс
9 Бразилия нп Жоао Педро
Главные тренеры
Испания Микель Артета
Испания Хаби Алонсо
История личных встреч
01.03.2026 Англия — Премьер-лига 28-й тур Арсенал2 : 1Челси
03.02.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 2-й матч Арсенал1 : 0Челси
14.01.2026 Англия — Кубок лиги 1/2 финала. 1-й матч Челси2 : 3Арсенал
30.11.2025 Англия — Премьер-лига 13-й тур Челси1 : 1Арсенал
16.03.2025 Англия — Премьер-лига 29-й тур Арсенал1 : 0Челси
10.11.2024 Англия — Премьер-лига 11-й тур Челси1 : 1Арсенал
23.04.2024 Англия - Премьер-лига 29-й тур Арсенал5 : 0Челси
21.10.2023 Англия - Премьер-лига 9-й тур Челси2 : 2Арсенал
02.05.2023 Англия - Премьер-лига 34-й тур Арсенал3 : 1Челси
06.11.2022 Англия - Премьер-лига 15-й тур Челси0 : 1Арсенал
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию центрального матча третьего тура АПЛ: «Арсенал» — «Челси». Начало лондонского дерби запланировано на 18:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Манчестер Сити26
2
Лига чемпионов
Арсенал26
3
Лига чемпионов
Халл Сити26
4
Лига чемпионов
Челси26
5
Лига Европы
Ливерпуль35
6
Лига Европы
Ньюкасл Юнайтед35
7
Лига конференций
Брентфорд24
8 Эвертон24
9 Лидс Юнайтед24
10 Брайтон энд Хоув Альбион23
11 Манчестер Юнайтед23
12 Сандерленд23
13 Ипсвич Таун33
14 Борнмут32
15 Ноттингем Форест21
16 Фулхэм20
17 Ковентри Сити20
18
Зона вылета
Кристал Пэлас20
19
Зона вылета
Тоттенхэм Хотспур20
20
Зона вылета
Астон Вилла20
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Арсенал
0%
Ничья
0%
Челси
100%

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