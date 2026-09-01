Арсенал - Челси 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Челси, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия — Премьер-лига, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Давид Райя
|4
|зщ
|Бен Уайт
|6
|зщ
|Габриэл Магальяйнс
|33
|зщ
|Риккардо Калафьори
|15
|зщ
|Эзри Конса
|49
|пз
|Майлз Льюис-Скелли
|8
|пз
|Мартин Эдегор
|41
|пз
|Деклан Райс
|7
|нп
|Букайо Сака
|17
|нп
|Христос Цолис
|29
|нп
|Кай Хаверц
|1
|вр
|Эмилиано Мартинес
|3
|зщ
|Уэсли Фофана
|5
|зщ
|Максанс Лакруа
|6
|зщ
|Ливай Колуилл
|24
|зщ
|Рис Джеймс
|7
|пз
|Педру Нету
|45
|пз
|Ромео Лавиа
|21
|пз
|Йоррел Хато
|10
|пз
|Коул Палмер
|17
|нп
|Морган Роджерс
|9
|нп
|Жоао Педро
|Микель Артета
|Хаби Алонсо
|01.03.2026
|Англия — Премьер-лига
|28-й тур
|2 : 1
|03.02.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 2-й матч
|1 : 0
|14.01.2026
|Англия — Кубок лиги
|1/2 финала. 1-й матч
|2 : 3
|30.11.2025
|Англия — Премьер-лига
|13-й тур
|1 : 1
|16.03.2025
|Англия — Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 0
|10.11.2024
|Англия — Премьер-лига
|11-й тур
|1 : 1
|23.04.2024
|Англия - Премьер-лига
|29-й тур
|5 : 0
|21.10.2023
|Англия - Премьер-лига
|9-й тур
|2 : 2
|02.05.2023
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|3 : 1
|06.11.2022
|Англия - Премьер-лига
|15-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|2
|6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Халл Сити
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Челси
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Ливерпуль
|3
|5
| 6
Лига Европы
|Ньюкасл Юнайтед
|3
|5
| 7
Лига конференций
|Брентфорд
|2
|4
|8
|Эвертон
|2
|4
|9
|Лидс Юнайтед
|2
|4
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|2
|3
|11
|Манчестер Юнайтед
|2
|3
|12
|Сандерленд
|2
|3
|13
|Ипсвич Таун
|3
|3
|14
|Борнмут
|3
|2
|15
|Ноттингем Форест
|2
|1
|16
|Фулхэм
|2
|0
|17
|Ковентри Сити
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Кристал Пэлас
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Тоттенхэм Хотспур
|2
|0
| 20
Зона вылета
|Астон Вилла
|2
|0