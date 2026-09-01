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Валенсия - Барселона 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
06 Сентября 2026 года в 17:15 (+03:00). Испания — Ла Лига, 4-й тур
Валенсия
Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Барселона, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Валенсия
Валенсия
Барселона
Барселона
1Северная МакедонияврСтоле Димитриевски
22ИспаниязщАрнау Мартинес
4ГвинеязщМуктар Дьякаби
5ИспаниязщСесар Таррега
21ИспаниязщХесус Васкес
18Испаниязщ Пепелу
24ИспаниязщПабло Маффео
23ШвейцарияпзФилип Угринич
8ИспанияпзХави Герра
9ИспаниянпУго Дуро
39ЯпониянпРюносукэ Сато
1ИспанияврЖоан Гарсия
5ИспаниязщПау Кубарси
24ИспаниязщЭрик Гарсия
18ИспаниязщХерард Мартин
12ИспанияпзХави Эспарт
22ИспанияпзМарк Берналь
8Испанияпз Педри
10ИспанияпзЛамин Ямаль
17АнглияпзЭнтони Гордон
11Бразилияпз Рафинья
7ИспанияпзФермин Лопес
Главные тренеры
ИспанияКарлос Корберан
ГерманияХанс-Дитер Флик
История личных встреч
23.05.2026Испания — Примера38-й турВаленсия3 : 1Барселона
14.09.2025Испания — Примера4-й турБарселона6 : 0Валенсия
06.02.2025Кубок Испании1/4 финалаВаленсия0 : 5Барселона
26.01.2025Испания — Примера21-й турБарселона7 : 1Валенсия
17.08.2024Испания — Примера1-й турВаленсия1 : 2Барселона
29.04.2024Испания - Примера33-й турБарселона4 : 2Валенсия
16.12.2023Испания - Примера17-й турВаленсия1 : 1Барселона
05.03.2023Испания - Примера24-й турБарселона1 : 0Валенсия
29.10.2022Испания - Примера12-й турВаленсия0 : 1Барселона
20.02.2022Испания - Примера25-й турВаленсия1 : 4Барселона
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча четвёртого тура Примеры: «Валенсия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 17:15 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бетис49
2
Лига чемпионов
Барселона39
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид49
4
Лига чемпионов
Атлетико М37
5
Лига Европы
Алавес37
6
Лига конференций
Осасуна37
7 Севилья36
8 Депортиво35
9 Леванте34
10 Расинг34
11 Реал Сосьедад44
12 Эспаньол33
13 Атлетик Б33
14 Хетафе33
15 Вильярреал32
16 Сельта42
17 Валенсия31
18
Зона вылета
Райо Вальекано31
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Малага31
Кто победит?
4 голосов болельщиков
Валенсия
25%
Ничья
0%
Барселона
75%

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