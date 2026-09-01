Валенсия - Барселона 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Барселона, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Столе Димитриевски
|22
|зщ
|Арнау Мартинес
|4
|зщ
|Муктар Дьякаби
|5
|зщ
|Сесар Таррега
|21
|зщ
|Хесус Васкес
|18
|зщ
|Пепелу
|24
|зщ
|Пабло Маффео
|23
|пз
|Филип Угринич
|8
|пз
|Хави Герра
|9
|нп
|Уго Дуро
|39
|нп
|Рюносукэ Сато
|1
|вр
|Жоан Гарсия
|5
|зщ
|Пау Кубарси
|24
|зщ
|Эрик Гарсия
|18
|зщ
|Херард Мартин
|12
|пз
|Хави Эспарт
|22
|пз
|Марк Берналь
|8
|пз
|Педри
|10
|пз
|Ламин Ямаль
|17
|пз
|Энтони Гордон
|11
|пз
|Рафинья
|7
|пз
|Фермин Лопес
|Карлос Корберан
|Ханс-Дитер Флик
|23.05.2026
|Испания — Примера
|38-й тур
|3 : 1
|14.09.2025
|Испания — Примера
|4-й тур
|6 : 0
|06.02.2025
|Кубок Испании
|1/4 финала
|0 : 5
|26.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|7 : 1
|17.08.2024
|Испания — Примера
|1-й тур
|1 : 2
|29.04.2024
|Испания - Примера
|33-й тур
|4 : 2
|16.12.2023
|Испания - Примера
|17-й тур
|1 : 1
|05.03.2023
|Испания - Примера
|24-й тур
|1 : 0
|29.10.2022
|Испания - Примера
|12-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Алавес
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|3
|7
|7
|Севилья
|3
|6
|8
|Депортиво
|3
|5
|9
|Леванте
|3
|4
|10
|Расинг
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|4
|4
|12
|Эспаньол
|3
|3
|13
|Атлетик Б
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|2
|16
|Сельта
|4
|2
|17
|Валенсия
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Малага
|3
|1