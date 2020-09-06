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Алавес - Осасуна 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мендисорроса (Витория, Испания), вместимость: 19840
06 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 4-й тур
Алавес
Осасуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Осасуна, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Алавес
Витория
Осасуна
Памплона
1ИспанияврАнтонио Сивера
7ИспаниязщАнхель Перес
14АргентиназщНауэль Теналья
16ФинляндиязщВилле Коски
17ИспаниязщХонни Отто
19ИспанияпзПабло Ибаньес
8ИспанияпзАнтонио Бланко
4ИспанияпзДенис Суарес
9Доминиканская РеспубликанпМариано Диас
15АргентинанпЛукас Бойе
21АлжирнпАбде Реббаш
1ИспанияврСерхио Эррера
27ИспаниязщИньиго Аргибиде
24ИспаниязщАлехандро Катена
22КамерунзщФлавьен Бойомо
23ИспаниязщАбель Бретонес
14ИспанияпзРубен Гарсия
7ИспанияпзХон Монкайола
8ИспанияпзИкер Муньос
16ИспанияпзМой Гомес
9ИспаниянпРауль Гарсия
17ХорватиянпАнте Будимир
Главные тренеры
ИспанияКике Санчес Флорес
История личных встреч
05.04.2026Испания — Примера30-й турАлавес2 : 2Осасуна
20.12.2025Испания — Примера17-й турОсасуна3 : 0Алавес
24.05.2025Испания — Примера38-й турАлавес1 : 1Осасуна
08.12.2024Испания — Примера16-й турОсасуна2 : 2Алавес
04.03.2024Испания - Примера27-й турОсасуна1 : 0Алавес
01.10.2023Испания - Примера8-й турАлавес0 : 2Осасуна
10.04.2022Испания - Примера31-й турОсасуна1 : 0Алавес
18.09.2021Испания - Примера5-й турАлавес0 : 2Осасуна
27.02.2021Испания - Примера25-й турАлавес0 : 1Осасуна
31.12.2020Испания - Примера16-й турОсасуна1 : 1Алавес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бетис49
2
Лига чемпионов
Барселона39
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид49
4
Лига чемпионов
Атлетико М37
5
Лига Европы
Алавес37
6
Лига конференций
Осасуна37
7 Севилья36
8 Депортиво35
9 Леванте34
10 Расинг34
11 Реал Сосьедад44
12 Эспаньол33
13 Атлетик Б33
14 Хетафе33
15 Вильярреал32
16 Сельта42
17 Валенсия31
18
Зона вылета
Райо Вальекано31
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Малага31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Алавес
0%
Ничья
0%
Осасуна
0%

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