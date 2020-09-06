Алавес - Осасуна 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Алавес - Осасуна, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мендисорроса (Витория, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антонио Сивера
|7
|зщ
|Анхель Перес
|14
|зщ
|Науэль Теналья
|16
|зщ
|Вилле Коски
|17
|зщ
|Хонни Отто
|19
|пз
|Пабло Ибаньес
|8
|пз
|Антонио Бланко
|4
|пз
|Денис Суарес
|9
|нп
|Мариано Диас
|15
|нп
|Лукас Бойе
|21
|нп
|Абде Реббаш
|1
|вр
|Серхио Эррера
|27
|зщ
|Иньиго Аргибиде
|24
|зщ
|Алехандро Катена
|22
|зщ
|Флавьен Бойомо
|23
|зщ
|Абель Бретонес
|14
|пз
|Рубен Гарсия
|7
|пз
|Хон Монкайола
|8
|пз
|Икер Муньос
|16
|пз
|Мой Гомес
|9
|нп
|Рауль Гарсия
|17
|нп
|Анте Будимир
|Кике Санчес Флорес
|05.04.2026
|Испания — Примера
|30-й тур
|2 : 2
|20.12.2025
|Испания — Примера
|17-й тур
|3 : 0
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 1
|08.12.2024
|Испания — Примера
|16-й тур
|2 : 2
|04.03.2024
|Испания - Примера
|27-й тур
|1 : 0
|01.10.2023
|Испания - Примера
|8-й тур
|0 : 2
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 0
|18.09.2021
|Испания - Примера
|5-й тур
|0 : 2
|27.02.2021
|Испания - Примера
|25-й тур
|0 : 1
|31.12.2020
|Испания - Примера
|16-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Алавес
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|3
|7
|7
|Севилья
|3
|6
|8
|Депортиво
|3
|5
|9
|Леванте
|3
|4
|10
|Расинг
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|4
|4
|12
|Эспаньол
|3
|3
|13
|Атлетик Б
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|2
|16
|Сельта
|4
|2
|17
|Валенсия
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Малага
|3
|1