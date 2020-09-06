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Малага - Леванте 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30389
06 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 4-й тур
Малага
Леванте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Малага - Леванте, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ла-Росаледа (Малага, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Малага
Малага
Леванте
Валенсия
1ИспанияврАльфонсо Эрреро
3ИспаниязщКарлос Пуга
15ИспаниязщАнхель Ресио
4ИспаниязщЭйнар Галилея
31ИспаниязщРафита Гарридо
23ИспанияпзИсан Мерино
22ИспанияпзДаниэль Лоренсо
10ИспаниянпДавид Ларрубия
8ИспаниянпКарлос Дотор
11ИспаниянпХоакин Муньос
9Испаниянп Чупе
13АвстралияврМэтью Райан
29ИспаниязщНачо Перес
4ИспаниязщАдриан Де Ла Фуэнте
2АлжирзщАйсса Манди
23ИспаниязщМануэль Санчес
18ФранцияпзЭнзо Бардели
20ИспанияпзОриоль Эренас
8ИспанияпзХон Андер Оласагасти
7ИспанияпзРохер Бруге
24АргентинанпТьяго Фернандес
9ИспаниянпИван Ромеро
Главные тренеры
ИспанияХуан Фунес
ПортугалияЛуиш Мануэл Феррейра Каштру
История личных встреч
08.02.2025Испания — СегундаСегунда. 26-й турМалага1 : 1Леванте
27.11.2024Испания — СегундаСегунда. 13-й турЛеванте4 : 2Малага
17.03.2023Испания - СегундаСегунда. 32-й турМалага0 : 0Леванте
04.12.2022Испания - СегундаСегунда. 18-й турЛеванте1 : 0Малага
19.04.2018Испания - Примера33-й турЛеванте1 : 0Малага
01.12.2017Испания - Примера14-й турМалага0 : 0Леванте
02.05.2016Испания - Примера36-й турМалага3 : 1Леванте
30.12.2015Испания - Примера17-й турЛеванте0 : 1Малага
07.02.2015Испания - Примера22-й турЛеванте4 : 1Малага
14.01.2015Кубок Испании1/8 финала. 2-й матчЛеванте3 : 2Малага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бетис49
2
Лига чемпионов
Барселона39
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид49
4
Лига чемпионов
Атлетико М37
5
Лига Европы
Алавес37
6
Лига конференций
Осасуна37
7 Севилья36
8 Депортиво35
9 Леванте34
10 Расинг34
11 Реал Сосьедад44
12 Эспаньол33
13 Атлетик Б33
14 Хетафе33
15 Вильярреал32
16 Сельта42
17 Валенсия31
18
Зона вылета
Райо Вальекано31
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Малага31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Малага
0%
Ничья
0%
Леванте
0%

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