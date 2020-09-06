Малага - Леванте 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Малага - Леванте, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Ла-Росаледа (Малага, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|3
|зщ
|Карлос Пуга
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|4
|зщ
|Эйнар Галилея
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
|23
|пз
|Исан Мерино
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|8
|нп
|Карлос Дотор
|11
|нп
|Хоакин Муньос
|9
|нп
|Чупе
|13
|вр
|Мэтью Райан
|29
|зщ
|Начо Перес
|4
|зщ
|Адриан Де Ла Фуэнте
|2
|зщ
|Айсса Манди
|23
|зщ
|Мануэль Санчес
|18
|пз
|Энзо Бардели
|20
|пз
|Ориоль Эренас
|8
|пз
|Хон Андер Оласагасти
|7
|пз
|Рохер Бруге
|24
|нп
|Тьяго Фернандес
|9
|нп
|Иван Ромеро
|Хуан Фунес
|Луиш Мануэл Феррейра Каштру
|08.02.2025
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 26-й тур
|1 : 1
|27.11.2024
|Испания — Сегунда
|Сегунда. 13-й тур
|4 : 2
|17.03.2023
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 32-й тур
|0 : 0
|04.12.2022
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 18-й тур
|1 : 0
|19.04.2018
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|01.12.2017
|Испания - Примера
|14-й тур
|0 : 0
|02.05.2016
|Испания - Примера
|36-й тур
|3 : 1
|30.12.2015
|Испания - Примера
|17-й тур
|0 : 1
|07.02.2015
|Испания - Примера
|22-й тур
|4 : 1
|14.01.2015
|Кубок Испании
|1/8 финала. 2-й матч
|3 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Алавес
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|3
|7
|7
|Севилья
|3
|6
|8
|Депортиво
|3
|5
|9
|Леванте
|3
|4
|10
|Расинг
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|4
|4
|12
|Эспаньол
|3
|3
|13
|Атлетик Б
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|2
|16
|Сельта
|4
|2
|17
|Валенсия
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Малага
|3
|1