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Эспаньол - Севилья 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания), вместимость: 40423
06 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 4-й тур
Эспаньол
Севилья

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Севилья, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эспаньол
Барселона
Севилья
Севилья
13СербияврМарко Дмитрович
23МароккозщОмар Эль-Хилали
14ИспаниязщУнай Нуньес
21ИспаниязщРохер Инохо
6УругвайзщЛеандро Кабрера
4ИспанияпзУрко Гонсалес
8ИспанияпзЭду Эспосито
22ИспанияпзAлекс Калатрава
28ИспанияпзХави Эрнандес
24АнглиянпТайрис Долан
9ИспаниянпРоберто Фернандес
1ГрецияврОдиссеас Влаходимос
2ИспаниязщХуан Иглесиас
5ИспаниязщАндрес Кастрин
4ИспаниязщКике Салас
17ЧилизщГабриэль Суасо
18ИспанияпзХон Гуриди
30ИспанияпзМигель Сьерра
6ФранцияпзЛюсьен Агуме
9ШотландиянпРобби Юр
16ИспаниянпИсаак Ромеро
21НигериянпЧидера Эджуке
Главные тренеры
ИспанияМаноло Гонсалес
ИспанияЛуис Гарсия Пласа
История личных встреч
09.05.2026Испания — Примера35-й турСевилья2 : 1Эспаньол
24.11.2025Испания — Примера13-й турЭспаньол2 : 1Севилья
25.01.2025Испания — Примера21-й турСевилья1 : 1Эспаньол
25.10.2024Испания — Примера11-й турЭспаньол0 : 2Севилья
04.05.2023Испания - Примера33-й турСевилья3 : 2Эспаньол
10.09.2022Испания - Примера5-й турЭспаньол2 : 3Севилья
20.02.2022Испания - Примера25-й турЭспаньол1 : 1Севилья
25.09.2021Испания - Примера7-й турСевилья2 : 0Эспаньол
16.02.2020Испания - Примера24-й турСевилья2 : 2Эспаньол
18.08.2019Испания - Примера1-й турЭспаньол0 : 2Севилья
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бетис49
2
Лига чемпионов
Барселона39
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид49
4
Лига чемпионов
Атлетико М37
5
Лига Европы
Алавес37
6
Лига конференций
Осасуна37
7 Севилья36
8 Депортиво35
9 Леванте34
10 Расинг34
11 Реал Сосьедад44
12 Эспаньол33
13 Атлетик Б33
14 Хетафе33
15 Вильярреал32
16 Сельта42
17 Валенсия31
18
Зона вылета
Райо Вальекано31
19
Зона вылета
Эльче31
20
Зона вылета
Малага31
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эспаньол
0%
Ничья
0%
Севилья
0%

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