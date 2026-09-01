Эспаньол - Севилья 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эспаньол - Севилья, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Корнелья-Эль Прат (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|21
|зщ
|Рохер Инохо
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|8
|пз
|Эду Эспосито
|22
|пз
|Aлекс Калатрава
|28
|пз
|Хави Эрнандес
|24
|нп
|Тайрис Долан
|9
|нп
|Роберто Фернандес
|1
|вр
|Одиссеас Влаходимос
|2
|зщ
|Хуан Иглесиас
|5
|зщ
|Андрес Кастрин
|4
|зщ
|Кике Салас
|17
|зщ
|Габриэль Суасо
|18
|пз
|Хон Гуриди
|30
|пз
|Мигель Сьерра
|6
|пз
|Люсьен Агуме
|9
|нп
|Робби Юр
|16
|нп
|Исаак Ромеро
|21
|нп
|Чидера Эджуке
|Маноло Гонсалес
|Луис Гарсия Пласа
|09.05.2026
|Испания — Примера
|35-й тур
|2 : 1
|24.11.2025
|Испания — Примера
|13-й тур
|2 : 1
|25.01.2025
|Испания — Примера
|21-й тур
|1 : 1
|25.10.2024
|Испания — Примера
|11-й тур
|0 : 2
|04.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|3 : 2
|10.09.2022
|Испания - Примера
|5-й тур
|2 : 3
|20.02.2022
|Испания - Примера
|25-й тур
|1 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|2 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|24-й тур
|2 : 2
|18.08.2019
|Испания - Примера
|1-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|3
|7
| 5
Лига Европы
|Алавес
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|3
|7
|7
|Севилья
|3
|6
|8
|Депортиво
|3
|5
|9
|Леванте
|3
|4
|10
|Расинг
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|4
|4
|12
|Эспаньол
|3
|3
|13
|Атлетик Б
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|3
|15
|Вильярреал
|3
|2
|16
|Сельта
|4
|2
|17
|Валенсия
|3
|1
| 18
Зона вылета
|Райо Вальекано
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Малага
|3
|1