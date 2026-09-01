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Фрозиноне - Венеция 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия), вместимость: 16310
06 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Марио Перри (Рим, Италия);
Фрозиноне
Венеция

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Венеция, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Фрозиноне
Фрозиноне
Венеция
Венеция
История личных встреч
07.02.2026Италия — Серия BСерия В. 23-й турФрозиноне1 : 2Венеция
04.10.2025Италия — Серия BСерия В. 7-й турВенеция3 : 0Фрозиноне
05.03.2023Италия - Серия BСерия В. 28-й турФрозиноне3 : 0Венеция
14.10.2022Италия - Серия BСерия В. 9-й турВенеция1 : 3Фрозиноне
15.08.2021Кубок Италии1-й раундВенеция1 : 1 8 : 7Фрозиноне
06.02.2021Италия - Серия BСерия B. 21-й турФрозиноне1 : 2Венеция
03.10.2020Италия - Серия BСерия B. 2-й турВенеция0 : 2Фрозиноне
08.02.2020Италия - Серия BСерия B. 23-й турВенеция0 : 1Фрозиноне
20.09.2019Италия - Серия BСерия B. 4-й турФрозиноне1 : 1Венеция
29.03.2018Италия - Серия BСерия B. 33-й турФрозиноне2 : 1Венеция
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Комо37
2
Лига чемпионов
Рома26
3
Лига чемпионов
Интер М26
4
Лига чемпионов
Милан26
5
Лига Европы
Ювентус26
6
Лига конференций
Аталанта26
7 Лацио26
8 Удинезе24
9 Сассуоло23
10 Фрозиноне23
11 Наполи23
12 Кальяри23
13 Лечче23
14 Торино33
15 Болонья20
16 Парма20
17 Монца20
18
Зона вылета
Венеция20
19
Зона вылета
Дженоа30
20
Зона вылета
Фиорентина30
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