Фрозиноне - Венеция 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрозиноне - Венеция, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Стирпе (Фрозиноне, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|07.02.2026
|Италия — Серия B
|Серия В. 23-й тур
|1 : 2
|04.10.2025
|Италия — Серия B
|Серия В. 7-й тур
|3 : 0
|05.03.2023
|Италия - Серия B
|Серия В. 28-й тур
|3 : 0
|14.10.2022
|Италия - Серия B
|Серия В. 9-й тур
|1 : 3
|15.08.2021
|Кубок Италии
|1-й раунд
|1 : 1 8 : 7
|06.02.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 21-й тур
|1 : 2
|03.10.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 2-й тур
|0 : 2
|08.02.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. 23-й тур
|0 : 1
|20.09.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. 4-й тур
|1 : 1
|29.03.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. 33-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Комо
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|2
|6
|7
|Лацио
|2
|6
|8
|Удинезе
|2
|4
|9
|Сассуоло
|2
|3
|10
|Фрозиноне
|2
|3
|11
|Наполи
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|3
|13
|Лечче
|2
|3
|14
|Торино
|3
|3
|15
|Болонья
|2
|0
|16
|Парма
|2
|0
|17
|Монца
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|3
|0