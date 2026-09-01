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Парма - Монца 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эннио Тардини (Парма, Италия), вместимость: 21473
06 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Федерико Ла Пенна (Рим, Италия);
Парма
Монца

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Монца, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Парма
Парма
Монца
Монца
40ИталияврЭдоардо Корви
15ИталиязщЭнрико Дель Прато
72СловениязщДоминик Дробнич
37АргентиназщМарьяно Тройло
27ШвейцариязщСаша Бричги
14ИталиязщЭмануэле Валери
16БельгияпзМандела Кейта
32АргентинапзКристиан Ордоньес
80ИталияпзДжованни Фаббьян
19МалинпЭль Билал Туре
9АргентинанпДавид Ромеро
20СенегалврДемба Тиам
60ИталиязщЭдди Куадио
44ИталиязщАндреа Карбони
4ПольшазщЯн Зюлковски
19ИталияпзСамуэле Биринделли
7ПортугалияпзРикарду Мангаш
28ИталияпзАндреа Кольпани
10ИталияпзПатрик Кутроне
14НигерияпзЭбенезер Акинсанмиро
90ИталияпзМайкл Фолоруншо
47ПортугалиянпДани Мота
Главные тренеры
ИспанияКарлос Куэста
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
15.03.2025Италия — Серия А29-й турМонца1 : 1Парма
28.12.2024Италия — Серия А18-й турПарма2 : 1Монца
02.03.2022Италия - Серия BСерия B. 27-й турМонца1 : 1Парма
17.10.2021Италия - Серия BСерия B. 8-й турПарма0 : 0Монца
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Комо37
2
Лига чемпионов
Рома26
3
Лига чемпионов
Интер М26
4
Лига чемпионов
Милан26
5
Лига Европы
Ювентус26
6
Лига конференций
Аталанта26
7 Лацио26
8 Удинезе24
9 Сассуоло23
10 Фрозиноне23
11 Наполи23
12 Кальяри23
13 Лечче23
14 Торино33
15 Болонья20
16 Парма20
17 Монца20
18
Зона вылета
Венеция20
19
Зона вылета
Дженоа30
20
Зона вылета
Фиорентина30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Парма
0%
Ничья
0%
Монца
0%

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