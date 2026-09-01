Парма - Монца 06 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Парма - Монца, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Эннио Тардини (Парма, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Эдоардо Корви
|15
|зщ
|Энрико Дель Прато
|72
|зщ
|Доминик Дробнич
|37
|зщ
|Марьяно Тройло
|27
|зщ
|Саша Бричги
|14
|зщ
|Эмануэле Валери
|16
|пз
|Мандела Кейта
|32
|пз
|Кристиан Ордоньес
|80
|пз
|Джованни Фаббьян
|19
|нп
|Эль Билал Туре
|9
|нп
|Давид Ромеро
|20
|вр
|Демба Тиам
|60
|зщ
|Эдди Куадио
|44
|зщ
|Андреа Карбони
|4
|зщ
|Ян Зюлковски
|19
|пз
|Самуэле Биринделли
|7
|пз
|Рикарду Мангаш
|28
|пз
|Андреа Кольпани
|10
|пз
|Патрик Кутроне
|14
|пз
|Эбенезер Акинсанмиро
|90
|пз
|Майкл Фолоруншо
|47
|нп
|Дани Мота
|Карлос Куэста
|Иван Юрич
|15.03.2025
|Италия — Серия А
|29-й тур
|1 : 1
|28.12.2024
|Италия — Серия А
|18-й тур
|2 : 1
|02.03.2022
|Италия - Серия B
|Серия B. 27-й тур
|1 : 1
|17.10.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. 8-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Комо
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|2
|6
|7
|Лацио
|2
|6
|8
|Удинезе
|2
|4
|9
|Сассуоло
|2
|3
|10
|Фрозиноне
|2
|3
|11
|Наполи
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|3
|13
|Лечче
|2
|3
|14
|Торино
|3
|3
|15
|Болонья
|2
|0
|16
|Парма
|2
|0
|17
|Монца
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|3
|0