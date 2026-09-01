Болонья - Сассуоло 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Сассуоло, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукаш Скорупски
|2
|зщ
|Эмиль Хольм
|5
|зщ
|Эйвинн Хелланн
|14
|зщ
|Торбьёрн Хеггем
|33
|зщ
|Хуан Миранда
|4
|пз
|Томмазо Побега
|19
|пз
|Льюис Фергюсон
|10
|пз
|Федерико Бернардески
|21
|пз
|Йенс Одгор
|28
|нп
|Николо Камбьяги
|91
|нп
|Роберто Пикколи
|49
|вр
|Ариянет Мурич
|46
|зщ
|Симоне Чинквеграно
|21
|зщ
|Джей Идзес
|16
|зщ
|Федде Лейсен
|3
|зщ
|Джош Дойг
|17
|пз
|Василие Аджич
|18
|пз
|Неманья Матич
|50
|пз
|Дэррил Баколя
|9
|нп
|Кирон Боуи
|45
|нп
|Арман Лорьенте
|10
|нп
|Доменико Берарди
|Доменико Тедеско
|15.03.2026
|Италия — Серия А
|29-й тур
|0 : 1
|28.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|03.02.2024
|Италия - Серия А
|23-й тур
|4 : 2
|28.10.2023
|Италия - Серия А
|10-й тур
|1 : 1
|08.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 34-й тур
|1 : 1
|12.11.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 15-й тур
|3 : 0
|15.05.2022
|Италия - Серия А
|37-й тур
|1 : 3
|22.12.2021
|Италия - Серия А
|19-й тур
|0 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|23-й тур
|1 : 1
|18.10.2020
|Италия - Серия А
|4-й тур
|3 : 4
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Комо
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|2
|6
|7
|Лацио
|2
|6
|8
|Удинезе
|2
|4
|9
|Сассуоло
|2
|3
|10
|Фрозиноне
|2
|3
|11
|Наполи
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|3
|13
|Лечче
|2
|3
|14
|Торино
|3
|3
|15
|Болонья
|2
|0
|16
|Парма
|2
|0
|17
|Монца
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|3
|0