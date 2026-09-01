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Болонья - Сассуоло 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия), вместимость: 39279
06 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Марко Ди Белло (Бриндизи, Италия);
Болонья
Сассуоло

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Болонья - Сассуоло, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Ренато Далль'Ара (Болонья, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Болонья
Болонья
Сассуоло
Сассуоло
1ПольшаврЛукаш Скорупски
2ШвециязщЭмиль Хольм
5НорвегиязщЭйвинн Хелланн
14НорвегиязщТорбьёрн Хеггем
33ИспаниязщХуан Миранда
4ИталияпзТоммазо Побега
19ШотландияпзЛьюис Фергюсон
10ИталияпзФедерико Бернардески
21ДанияпзЙенс Одгор
28ИталиянпНиколо Камбьяги
91ИталиянпРоберто Пикколи
49КосововрАриянет Мурич
46ИталиязщСимоне Чинквеграно
21ИндонезиязщДжей Идзес
16БельгиязщФедде Лейсен
3ШотландиязщДжош Дойг
17ЧерногорияпзВасилие Аджич
18СербияпзНеманья Матич
50ФранцияпзДэррил Баколя
9ШотландиянпКирон Боуи
45ФранциянпАрман Лорьенте
10ИталиянпДоменико Берарди
Главные тренеры
ГерманияДоменико Тедеско
История личных встреч
15.03.2026Италия — Серия А29-й турСассуоло0 : 1Болонья
28.12.2025Италия — Серия А17-й турБолонья1 : 1Сассуоло
03.02.2024Италия - Серия А23-й турБолонья4 : 2Сассуоло
28.10.2023Италия - Серия А10-й турСассуоло1 : 1Болонья
08.05.2023Италия - Серия АСерия А. 34-й турСассуоло1 : 1Болонья
12.11.2022Италия - Серия АСерия А. 15-й турБолонья3 : 0Сассуоло
15.05.2022Италия - Серия А37-й турБолонья1 : 3Сассуоло
22.12.2021Италия - Серия А19-й турСассуоло0 : 3Болонья
20.02.2021Италия - Серия А23-й турСассуоло1 : 1Болонья
18.10.2020Италия - Серия А4-й турБолонья3 : 4Сассуоло
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Комо37
2
Лига чемпионов
Рома26
3
Лига чемпионов
Интер М26
4
Лига чемпионов
Милан26
5
Лига Европы
Ювентус26
6
Лига конференций
Аталанта26
7 Лацио26
8 Удинезе24
9 Сассуоло23
10 Фрозиноне23
11 Наполи23
12 Кальяри23
13 Лечче23
14 Торино33
15 Болонья20
16 Парма20
17 Монца20
18
Зона вылета
Венеция20
19
Зона вылета
Дженоа30
20
Зона вылета
Фиорентина30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Болонья
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Ничья
0%
Сассуоло
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