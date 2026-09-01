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Ювентус - Милан 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Альянц (Турин, Италия), вместимость: 45666
06 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Маурицио Мариани (Рим, Италия);
Ювентус
Милан

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ювентус
Турин
Милан
Милан
25ИталияврГульельмо Викарио
15ФранциязщПьер Калюлю
3Бразилиязщ Бремер
26КолумбиязщДжон Лукуми
2ТурциязщЗеки Челик
5ИталияпзМануэль Локателли
12БразилияпзДуглас Луис
7ПортугалияпзШику Консейсау
13Кот-д&#039;ИвуарпзЖереми Бога
9ФранциянпРандаль Коло Муани
31АргентинанпНиколас Гонсалес
16ФранцияврМик Меньян
34ИспаниязщМарио Хила
5БельгиязщКони де Винтер
31СербиязщСтрахиня Павлович
21НигерияпзСаму Чуквезе
14ХорватияпзЛука Модрич
80СШАпзЮнус Муса
70ИталияпзАльфаджо Сиссе
2ЭквадорпзПервис Эступиньян
12ФранцияпзАдриен Рабьо
9ПортугалиянпГонсалу Рамуш
Главные тренеры
ИталияЛучано Спаллетти
ПортугалияРубен Аморим
История личных встреч
26.04.2026Италия — Серия А34-й турМилан0 : 0Ювентус
05.10.2025Италия — Серия А6-й турЮвентус0 : 0Милан
18.01.2025Италия — Серия А21-й турЮвентус2 : 0Милан
03.01.2025Суперкубок Италии1/2 финалаЮвентус1 : 2Милан
23.11.2024Италия — Серия А13-й турМилан0 : 0Ювентус
27.04.2024Италия - Серия А34-й турЮвентус0 : 0Милан
22.10.2023Италия - Серия А9-й турМилан0 : 1Ювентус
28.07.2023Товарищеские матчи (клубы) - 2023Товарищеские матчиЮвентус2 : 2Милан
28.05.2023Италия - Серия АСерия А. 37-й турЮвентус0 : 1Милан
08.10.2022Италия - Серия АСерия А. 9-й турМилан2 : 0Ювентус
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Комо37
2
Лига чемпионов
Рома26
3
Лига чемпионов
Интер М26
4
Лига чемпионов
Милан26
5
Лига Европы
Ювентус26
6
Лига конференций
Аталанта26
7 Лацио26
8 Удинезе24
9 Сассуоло23
10 Фрозиноне23
11 Наполи23
12 Кальяри23
13 Лечче23
14 Торино33
15 Болонья20
16 Парма20
17 Монца20
18
Зона вылета
Венеция20
19
Зона вылета
Дженоа30
20
Зона вылета
Фиорентина30
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Ювентус
33%
Ничья
33%
Милан
33%

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