Ювентус - Милан 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Милан, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|25
|вр
|Гульельмо Викарио
|15
|зщ
|Пьер Калюлю
|3
|зщ
|Бремер
|26
|зщ
|Джон Лукуми
|2
|зщ
|Зеки Челик
|5
|пз
|Мануэль Локателли
|12
|пз
|Дуглас Луис
|7
|пз
|Шику Консейсау
|13
|пз
|Жереми Бога
|9
|нп
|Рандаль Коло Муани
|31
|нп
|Николас Гонсалес
|16
|вр
|Мик Меньян
|34
|зщ
|Марио Хила
|5
|зщ
|Кони де Винтер
|31
|зщ
|Страхиня Павлович
|21
|пз
|Саму Чуквезе
|14
|пз
|Лука Модрич
|80
|пз
|Юнус Муса
|70
|пз
|Альфаджо Сиссе
|2
|пз
|Первис Эступиньян
|12
|пз
|Адриен Рабьо
|9
|нп
|Гонсалу Рамуш
|Лучано Спаллетти
|Рубен Аморим
|26.04.2026
|Италия — Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|05.10.2025
|Италия — Серия А
|6-й тур
|0 : 0
|18.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|2 : 0
|03.01.2025
|Суперкубок Италии
|1/2 финала
|1 : 2
|23.11.2024
|Италия — Серия А
|13-й тур
|0 : 0
|27.04.2024
|Италия - Серия А
|34-й тур
|0 : 0
|22.10.2023
|Италия - Серия А
|9-й тур
|0 : 1
|28.07.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|2 : 2
|28.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 37-й тур
|0 : 1
|08.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 9-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Комо
|3
|7
| 2
Лига чемпионов
|Рома
|2
|6
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|2
|6
| 4
Лига чемпионов
|Милан
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Ювентус
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Аталанта
|2
|6
|7
|Лацио
|2
|6
|8
|Удинезе
|2
|4
|9
|Сассуоло
|2
|3
|10
|Фрозиноне
|2
|3
|11
|Наполи
|2
|3
|12
|Кальяри
|2
|3
|13
|Лечче
|2
|3
|14
|Торино
|3
|3
|15
|Болонья
|2
|0
|16
|Парма
|2
|0
|17
|Монца
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Венеция
|2
|0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|3
|0