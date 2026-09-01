Гамбург - Майнц 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Майнц, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Даниэл Хойер
|24
|зщ
|Николас Капальдо
|33
|зщ
|Себастиан Борнау
|23
|зщ
|Джордан Торунарига
|6
|пз
|Альберт-Самби Локонга
|21
|пз
|Николай Ремберг
|37
|пз
|Луис Лемке
|11
|пз
|Альберт Грёнбек
|7
|пз
|Закария Эль-Уахди
|20
|пз
|Фабиу Виейра
|27
|нп
|Патсон Дака
|27
|вр
|Робин Центнер
|21
|зщ
|Данни да Коста
|4
|зщ
|Штефан Пош
|48
|зщ
|Кацпер Потульский
|19
|пз
|Антони Каси
|6
|пз
|Каисю Сано
|2
|пз
|Филипп Мвене
|7
|пз
|Ли Чжэ Сун
|10
|пз
|Надим Амири
|23
|нп
|Шеральдо Бекер
|9
|нп
|Филлип Тиц
|Урс Фишер
|20.02.2026
|Германия — Бундеслига
|23-й тур
|1 : 1
|05.10.2025
|Германия — Бундеслига
|6-й тур
|4 : 0
|03.03.2018
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|0 : 0
|14.10.2017
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|3 : 2
|07.05.2017
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|17.12.2016
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|3 : 1
|30.04.2016
|Германия - Бундеслига
|32-й тур
|0 : 0
|05.12.2015
|Германия - Бундеслига
|15-й тур
|1 : 3
|03.05.2015
|Германия - Бундеслига
|31-й тур
|1 : 2
|07.12.2014
|Германия - Бундеслига
|14-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эльверсберг
|1
|3
|7
|Штутгарт
|2
|3
|8
|Кёльн
|2
|3
|9
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|10
|Унион
|1
|1
|11
|Падерборн 07
|1
|1
|12
|Майнц
|1
|1
|13
|Байер
|1
|0
|14
|Хоффенхайм
|1
|0
|15
|Гамбург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|1
|0