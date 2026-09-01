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Гамбург - Майнц 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия), вместимость: 57000
06 Сентября 2026 года в 16:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Тобиас Райхель (Штутгарт, Германия);
Гамбург
Майнц

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гамбург - Майнц, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Фолькспаркштадион (Гамбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гамбург
Гамбург
Майнц
Майнц
1 Португалия вр Даниэл Хойер
24 Аргентина зщ Николас Капальдо
33 Бельгия зщ Себастиан Борнау
23 Германия зщ Джордан Торунарига
6 Бельгия пз Альберт-Самби Локонга
21 Германия пз Николай Ремберг
37 Германия пз Луис Лемке
11 Дания пз Альберт Грёнбек
7 Марокко пз Закария Эль-Уахди
20 Португалия пз Фабиу Виейра
27 Замбия нп Патсон Дака
27 Германия вр Робин Центнер
21 Германия зщ Данни да Коста
4 Австрия зщ Штефан Пош
48 Польша зщ Кацпер Потульский
19 Франция пз Антони Каси
6 Япония пз Каисю Сано
2 Австрия пз Филипп Мвене
7 Южная Корея пз Ли Чжэ Сун
10 Германия пз Надим Амири
23 Суринам нп Шеральдо Бекер
9 Германия нп Филлип Тиц
Главные тренеры
Швейцария Урс Фишер
История личных встреч
20.02.2026 Германия — Бундеслига 23-й тур Майнц1 : 1Гамбург
05.10.2025 Германия — Бундеслига 6-й тур Гамбург4 : 0Майнц
03.03.2018 Германия - Бундеслига 25-й тур Гамбург0 : 0Майнц
14.10.2017 Германия - Бундеслига 8-й тур Майнц3 : 2Гамбург
07.05.2017 Германия - Бундеслига 32-й тур Гамбург0 : 0Майнц
17.12.2016 Германия - Бундеслига 15-й тур Майнц3 : 1Гамбург
30.04.2016 Германия - Бундеслига 32-й тур Майнц0 : 0Гамбург
05.12.2015 Германия - Бундеслига 15-й тур Гамбург1 : 3Майнц
03.05.2015 Германия - Бундеслига 31-й тур Майнц1 : 2Гамбург
07.12.2014 Германия - Бундеслига 14-й тур Гамбург2 : 1Майнц
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Фрайбург13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
5
Лига Европы
Боруссия Д13
6
Лига конференций
Эльверсберг13
7 Штутгарт23
8 Кёльн23
9 Айнтрахт Ф11
10 Унион11
11 Падерборн 0711
12 Майнц11
13 Байер10
14 Хоффенхайм10
15 Гамбург10
16
Стыковая зона
Вердер10
17
Зона вылета
Боруссия М10
18
Зона вылета
Шальке-0410
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гамбург
0%
Ничья
0%
Майнц
0%

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