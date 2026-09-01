Айнтрахт Ф - Аугсбург 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аугсбург, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Ноа Атуболу
|26
|зщ
|Кэйта Косуги
|4
|зщ
|Робин Кох
|2
|зщ
|Элиас Баум
|3
|зщ
|Лилиан Брассье
|8
|пз
|Фарес Шаиби
|25
|пз
|Рафаэль Оньедика
|42
|пз
|Джан Узун
|11
|нп
|Юнес Эбнуталиб
|9
|нп
|Жонатан Буркардт
|20
|нп
|Рицу Доан
|1
|вр
|Финн Дамен
|5
|зщ
|Крислен Матсима
|27
|зщ
|Мариус Вольф
|40
|зщ
|Ноакай Бэнкс
|6
|зщ
|Джеффри Гауэлеув
|4
|пз
|Хан-Ноа Массенго
|32
|пз
|Фабиан Ридер
|16
|пз
|Хеннес Беренс
|30
|пз
|Антон Каде
|19
|пз
|Робин Фелльхауэр
|11
|нп
|Михаэль Грегорич
|Адольф Хюттер
|25.04.2026
|Германия — Бундеслига
|31-й тур
|1 : 1
|13.12.2025
|Германия — Бундеслига
|14-й тур
|1 : 0
|20.04.2025
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|0 : 0
|07.12.2024
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|2 : 2
|19.04.2024
|Германия - Бундеслига
|30-й тур
|3 : 1
|03.12.2023
|Германия - Бундеслига
|13-й тур
|2 : 1
|29.04.2023
|Германия — Бундеслига
|30-й тур
|1 : 1
|05.11.2022
|Германия — Бундеслига
|13-й тур
|1 : 2
|16.01.2022
|Германия - Бундеслига
|19-й тур
|1 : 1
|21.08.2021
|Германия - Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|1
|3
| 2
Лига чемпионов
|Фрайбург
|1
|3
| 3
Лига чемпионов
|Аугсбург
|1
|3
| 4
Лига чемпионов
|РБ Лейпциг
|1
|3
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|1
|3
| 6
Лига конференций
|Эльверсберг
|1
|3
|7
|Штутгарт
|2
|3
|8
|Кёльн
|2
|3
|9
|Айнтрахт Ф
|1
|1
|10
|Унион
|1
|1
|11
|Падерборн 07
|1
|1
|12
|Майнц
|1
|1
|13
|Байер
|1
|0
|14
|Хоффенхайм
|1
|0
|15
|Гамбург
|1
|0
| 16
Стыковая зона
|Вердер
|1
|0
| 17
Зона вылета
|Боруссия М
|1
|0
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|1
|0