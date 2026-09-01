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Айнтрахт Ф - Аугсбург 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия), вместимость: 58000
06 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 2-й тур
Главный судья: Даниэль Шлагер (Нидербюль, Германия);
Айнтрахт Ф
Аугсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Айнтрахт Ф - Аугсбург, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия — Бундеслига, 2-й тур, оно проводится на стадионе: Франкфурт Арена (Франкфурт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне
Аугсбург
Аугсбург
1 Германия вр Ноа Атуболу
26 Япония зщ Кэйта Косуги
4 Германия зщ Робин Кох
2 Германия зщ Элиас Баум
3 Франция зщ Лилиан Брассье
8 Алжир пз Фарес Шаиби
25 Нигерия пз Рафаэль Оньедика
42 Турция пз Джан Узун
11 Германия нп Юнес Эбнуталиб
9 Германия нп Жонатан Буркардт
20 Япония нп Рицу Доан
1 Германия вр Финн Дамен
5 Франция зщ Крислен Матсима
27 Германия зщ Мариус Вольф
40 США зщ Ноакай Бэнкс
6 Нидерланды зщ Джеффри Гауэлеув
4 Франция пз Хан-Ноа Массенго
32 Швейцария пз Фабиан Ридер
16 Германия пз Хеннес Беренс
30 Германия пз Антон Каде
19 Германия пз Робин Фелльхауэр
11 Австрия нп Михаэль Грегорич
Главные тренеры
Австрия Адольф Хюттер
История личных встреч
25.04.2026 Германия — Бундеслига 31-й тур Аугсбург1 : 1Айнтрахт Ф
13.12.2025 Германия — Бундеслига 14-й тур Айнтрахт Ф1 : 0Аугсбург
20.04.2025 Германия — Бундеслига 30-й тур Аугсбург0 : 0Айнтрахт Ф
07.12.2024 Германия — Бундеслига 13-й тур Айнтрахт Ф2 : 2Аугсбург
19.04.2024 Германия - Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф3 : 1Аугсбург
03.12.2023 Германия - Бундеслига 13-й тур Аугсбург2 : 1Айнтрахт Ф
29.04.2023 Германия — Бундеслига 30-й тур Айнтрахт Ф1 : 1Аугсбург
05.11.2022 Германия — Бундеслига 13-й тур Аугсбург1 : 2Айнтрахт Ф
16.01.2022 Германия - Бундеслига 19-й тур Аугсбург1 : 1Айнтрахт Ф
21.08.2021 Германия - Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Ф0 : 0Аугсбург
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Бавария13
2
Лига чемпионов
Фрайбург13
3
Лига чемпионов
Аугсбург13
4
Лига чемпионов
РБ Лейпциг13
5
Лига Европы
Боруссия Д13
6
Лига конференций
Эльверсберг13
7 Штутгарт23
8 Кёльн23
9 Айнтрахт Ф11
10 Унион11
11 Падерборн 0711
12 Майнц11
13 Байер10
14 Хоффенхайм10
15 Гамбург10
16
Стыковая зона
Вердер10
17
Зона вылета
Боруссия М10
18
Зона вылета
Шальке-0410
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Айнтрахт
0%
Ничья
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Аугсбург
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