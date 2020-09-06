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Труа - Страсбург 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
06 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Гийом Парадис (Франция);
Труа
Страсбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Страсбург, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Труа
Труа
Страсбург
Страсбург
История личных встреч
21.05.2023Франция - Лига 136-й турТруа1 : 1Страсбург
02.01.2023Франция - Лига 117-й турСтрасбург2 : 3Труа
17.04.2022Франция - Лига 132-й турТруа1 : 1Страсбург
22.08.2021Франция - Лига 13-й турСтрасбург1 : 1Труа
11.02.2018Франция - Лига 125-й турСтрасбург2 : 1Труа
04.11.2017Франция - Лига 112-й турТруа3 : 0Страсбург
07.02.2017Франция - Лига 224-й турТруа4 : 0Страсбург
12.09.2016Франция - Лига 26-й турСтрасбург2 : 0Труа
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако39
2
Лига чемпионов
Лион37
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Париж24
5
Лига Европы
Ренн24
6
Лига конференций
Труа24
7 Ланс23
8 Марсель23
9 Анже23
10 Страсбург23
11 Брест22
12 ПСЖ32
13 Ле-Ман21
14 Гавр21
15 Лорьян21
16
Стыковая зона
Тулуза31
17
Зона вылета
Ницца21
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Труа
0%
Ничья
0%
Страсбург
0%

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