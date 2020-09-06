Труа - Страсбург 06 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Страсбург, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|21.05.2023
|Франция - Лига 1
|36-й тур
|1 : 1
|02.01.2023
|Франция - Лига 1
|17-й тур
|2 : 3
|17.04.2022
|Франция - Лига 1
|32-й тур
|1 : 1
|22.08.2021
|Франция - Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|11.02.2018
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|2 : 1
|04.11.2017
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|3 : 0
|07.02.2017
|Франция - Лига 2
|24-й тур
|4 : 0
|12.09.2016
|Франция - Лига 2
|6-й тур
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ренн
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Труа
|2
|4
|7
|Ланс
|2
|3
|8
|Марсель
|2
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Страсбург
|2
|3
|11
|Брест
|2
|2
|12
|ПСЖ
|3
|2
|13
|Ле-Ман
|2
|1
|14
|Гавр
|2
|1
|15
|Лорьян
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ницца
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0