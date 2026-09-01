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Анже - Ренн 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Раймон Копа (Анже, Франция), вместимость: 19000
06 Сентября 2026 года в 18:15 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Жоффри Кюблер (Франция);
Анже
Ренн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ренн, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Анже
Анже
Ренн
Ренн
1ПортугалияврАнтони Лопеш
4МализщУсман Камара
21МавританиязщЖордан Лефор
27ФранциязщЛилиан Раолисоа
17ФранцияпзJoseph Kalulu
14МароккопзЯссин Белькдим
7МароккопзМохамед Амин Сбаи
8НидерландыпзБранко ван ден Бомен
18ГабоннпДжим Аллевина
26ФранциянпАнтони Бермон
19ФранциянпАмин Эль-Уаззани
30ФранцияврБрис Самба
4АнглиязщЧарли Крессуэлл
48МароккозщАбдельхамид Аит Будлал
95ПольшапзПшемыслав Франковски
26ФранцияпзКентен Мерлен
17ПольшапзСебастьян Шиманьски
21ФранцияпзВалентин Ронжье
28ФранцияпзАдриен Томассон
11ИорданиянпМусса Аль-Тамари
9ФранциянпЭстебан Леполь
90СенегалнпИсса Сумаре
Главные тренеры
ФранцияАлександр Дюжо
ФранцияСтефан Жийи
ФранцияФранк Эз
История личных встреч
11.04.2026Франция — Лига 129-й турРенн2 : 1Анже
31.08.2025Франция — Лига 13-й турАнже1 : 1Ренн
30.03.2025Франция — Лига 127-й турАнже0 : 3Ренн
15.12.2024Франция — Лига 115-й турРенн2 : 0Анже
30.04.2023Франция - Лига 133-й турРенн4 : 2Анже
23.10.2022Франция - Лига 112-й турАнже1 : 2Ренн
06.03.2022Франция - Лига 127-й турРенн2 : 0Анже
29.08.2021Франция - Лига 14-й турАнже2 : 0Ренн
17.04.2021Франция - Лига 133-й турАнже0 : 3Ренн
11.02.2021Кубок Франции1/32 финалаАнже2 : 1Ренн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако39
2
Лига чемпионов
Лион37
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Париж24
5
Лига Европы
Ренн24
6
Лига конференций
Труа24
7 Ланс23
8 Марсель23
9 Анже23
10 Страсбург23
11 Брест22
12 ПСЖ32
13 Ле-Ман21
14 Гавр21
15 Лорьян21
16
Стыковая зона
Тулуза31
17
Зона вылета
Ницца21
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Анже
0%
Ничья
0%
Ренн
0%

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