Анже - Ренн 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Анже - Ренн, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Раймон Копа (Анже, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Антони Лопеш
|4
|зщ
|Усман Камара
|21
|зщ
|Жордан Лефор
|27
|зщ
|Лилиан Раолисоа
|17
|пз
|Joseph Kalulu
|14
|пз
|Яссин Белькдим
|7
|пз
|Мохамед Амин Сбаи
|8
|пз
|Бранко ван ден Бомен
|18
|нп
|Джим Аллевина
|26
|нп
|Антони Бермон
|19
|нп
|Амин Эль-Уаззани
|30
|вр
|Брис Самба
|4
|зщ
|Чарли Крессуэлл
|48
|зщ
|Абдельхамид Аит Будлал
|95
|пз
|Пшемыслав Франковски
|26
|пз
|Кентен Мерлен
|17
|пз
|Себастьян Шиманьски
|21
|пз
|Валентин Ронжье
|28
|пз
|Адриен Томассон
|11
|нп
|Мусса Аль-Тамари
|9
|нп
|Эстебан Леполь
|90
|нп
|Исса Сумаре
|Александр Дюжо
|Стефан Жийи
|Франк Эз
|11.04.2026
|Франция — Лига 1
|29-й тур
|2 : 1
|31.08.2025
|Франция — Лига 1
|3-й тур
|1 : 1
|30.03.2025
|Франция — Лига 1
|27-й тур
|0 : 3
|15.12.2024
|Франция — Лига 1
|15-й тур
|2 : 0
|30.04.2023
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|4 : 2
|23.10.2022
|Франция - Лига 1
|12-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Франция - Лига 1
|27-й тур
|2 : 0
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|4-й тур
|2 : 0
|17.04.2021
|Франция - Лига 1
|33-й тур
|0 : 3
|11.02.2021
|Кубок Франции
|1/32 финала
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ренн
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Труа
|2
|4
|7
|Ланс
|2
|3
|8
|Марсель
|2
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Страсбург
|2
|3
|11
|Брест
|2
|2
|12
|ПСЖ
|3
|2
|13
|Ле-Ман
|2
|1
|14
|Гавр
|2
|1
|15
|Лорьян
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ницца
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0