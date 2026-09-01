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Марсель - Париж 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Оранж Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
06 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 3-й тур
Главный судья: Клеман Тюрпен (Уллен, Франция)
Марсель
Париж

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Париж, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Марсель
Марсель
Париж
Париж
12НидерландыврЖеффри Де Ланге
22СШАзщТимоти Веа
4АнглиязщСи Джей Иган-Райли
33Италиязщ Эмерсон
21МароккозщНайеф Агер
8АлжирпзХимад Абделли
23ДанияпзПьер-Эмиль Хёйбьерг
77МароккопзАмин Арит
7АнглияпзЭйнджел Гомес
14БразилияпзИгор Пайшао
9АлжирнпАмин Гуири
1ГерманияврКевин Трапп
17ФранциязщАдама Камара
42ИталиязщДиего Коппола
5СенегалзщМустафа Мбов
14МализщАмари Траоре
33ФранцияпзПьер Леэ-Мелу
20ФранцияпзМаксим Лопес
10АлжирпзИлан Кеббаль
27НигерияпзМозес Саймон
7ФранцияпзПабло Пажи
9МалинпЛассин Синайоко
Главные тренеры
ФранцияБруно Женезио
АнглияЛиам Росеньор
История личных встреч
31.01.2026Франция — Лига 120-й турПариж2 : 2Марсель
23.08.2025Франция — Лига 12-й турМарсель5 : 2Париж
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако39
2
Лига чемпионов
Лион37
3
Лига чемпионов
Лилль37
4
Лига чемпионов
Париж24
5
Лига Европы
Ренн24
6
Лига конференций
Труа24
7 Ланс23
8 Марсель23
9 Анже23
10 Страсбург23
11 Брест22
12 ПСЖ32
13 Ле-Ман21
14 Гавр21
15 Лорьян21
16
Стыковая зона
Тулуза31
17
Зона вылета
Ницца21
18
Зона вылета
Осер30
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Марсель
100%
Ничья
0%
Париж
0%

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