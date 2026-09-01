Марсель - Париж 06 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Париж, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция — Лига 1, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Оранж Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12
|вр
|Жеффри Де Ланге
|22
|зщ
|Тимоти Веа
|4
|зщ
|Си Джей Иган-Райли
|33
|зщ
|Эмерсон
|21
|зщ
|Найеф Агер
|8
|пз
|Химад Абделли
|23
|пз
|Пьер-Эмиль Хёйбьерг
|77
|пз
|Амин Арит
|7
|пз
|Эйнджел Гомес
|14
|пз
|Игор Пайшао
|9
|нп
|Амин Гуири
|1
|вр
|Кевин Трапп
|17
|зщ
|Адама Камара
|42
|зщ
|Диего Коппола
|5
|зщ
|Мустафа Мбов
|14
|зщ
|Амари Траоре
|33
|пз
|Пьер Леэ-Мелу
|20
|пз
|Максим Лопес
|10
|пз
|Илан Кеббаль
|27
|пз
|Мозес Саймон
|7
|пз
|Пабло Пажи
|9
|нп
|Лассин Синайоко
|Бруно Женезио
|Лиам Росеньор
|31.01.2026
|Франция — Лига 1
|20-й тур
|2 : 2
|23.08.2025
|Франция — Лига 1
|2-й тур
|5 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|3
|7
| 3
Лига чемпионов
|Лилль
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Париж
|2
|4
| 5
Лига Европы
|Ренн
|2
|4
| 6
Лига конференций
|Труа
|2
|4
|7
|Ланс
|2
|3
|8
|Марсель
|2
|3
|9
|Анже
|2
|3
|10
|Страсбург
|2
|3
|11
|Брест
|2
|2
|12
|ПСЖ
|3
|2
|13
|Ле-Ман
|2
|1
|14
|Гавр
|2
|1
|15
|Лорьян
|2
|1
| 16
Стыковая зона
|Тулуза
|3
|1
| 17
Зона вылета
|Ницца
|2
|1
| 18
Зона вылета
|Осер
|3
|0