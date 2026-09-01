Интер Майами - Атланта Юнайтед 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Атланта Юнайтед, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Хавьер Маскерано
|Херардо Мартино
|12.10.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|4 : 0
|17.03.2025
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 2
|10.11.2024
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 3
|03.11.2024
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|26.10.2024
|США — Major League Soccer
|1/8 финала
|2 : 1
|19.09.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|2 : 2
|30.05.2024
|США — Major League Soccer
|МЛС
|1 : 3
|17.09.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|5 : 2
|26.07.2023
|Кубок лиг MLS + MX
|Группа Юг 3. 2-й тур
|4 : 0
|07.05.2023
|США — Major League Soccer
|США - MLS
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|23
|53
|2
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|43
|3
|Интер Майами
|22
|42
|4
|Хьюстон Динамо
|22
|39
|5
|Чикаго Файр
|21
|37
|6
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|37
|7
|Лос-Анджелес
|23
|36
|8
|Шарлотт
|22
|35
|9
|Сан-Хосе Эртквейкс
|22
|34
|10
|Даллас
|22
|34
|11
|Сент-Луис Сити
|22
|34
|12
|Колорадо Рэпидз
|22
|31
|13
|Цинциннати
|22
|31
|14
|Сан-Диего
|22
|30
|15
|Нью-Йорк Сити
|23
|29
|16
|Миннесота Юнайтед
|22
|29
|17
|Реал Солт-Лейк
|21
|28
|18
|Портленд Тимберс
|22
|28
|19
|Сиэтл Саундерс
|21
|26
|20
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|26
|21
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|26
|22
|Орландо Сити
|22
|25
|23
|Торонто
|22
|25
|24
|Ди-Си Юнайтед
|22
|25
|25
|Филадельфия Юнион
|22
|24
|26
|Остин
|22
|24
|27
|Атланта Юнайтед
|22
|21
|28
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|21
|29
|Коламбус Крю
|22
|20
|30
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|15
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Ванкувер Уайткэпс
|21
|43
|2
|Хьюстон Динамо
|22
|39
|3
|Лос-Анджелес
|23
|36
|4
|Сан-Хосе Эртквейкс
|22
|34
|5
|Даллас
|22
|34
|6
|Сент-Луис Сити
|22
|34
|7
|Колорадо Рэпидз
|22
|31
|8
|Сан-Диего
|22
|30
|9
|Миннесота Юнайтед
|22
|29
|10
|Реал Солт-Лейк
|21
|28
|11
|Портленд Тимберс
|22
|28
|12
|Сиэтл Саундерс
|21
|26
|13
|Лос-Анджелес Гэлакси
|23
|26
|14
|Остин
|22
|24
|15
|Спортинг Канзас-Сити
|22
|15
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Нэшвилл
|23
|53
|2
|Интер Майами
|22
|42
|3
|Чикаго Файр
|21
|37
|4
|Нью-Инглэнд Революшн
|22
|37
|5
|Шарлотт
|22
|35
|6
|Цинциннати
|22
|31
|7
|Нью-Йорк Сити
|23
|29
|8
|Нью-Йорк Ред Буллз
|22
|26
|9
|Орландо Сити
|22
|25
|10
|Торонто
|22
|25
|11
|Ди-Си Юнайтед
|22
|25
|12
|Филадельфия Юнион
|22
|24
|13
|Атланта Юнайтед
|22
|21
|14
|Клёб де Фут Монреаль
|22
|21
|15
|Коламбус Крю
|22
|20