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Интер Майами - Атланта Юнайтед 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США), вместимость: 18000
06 Сентября 2026 года в 02:30 (+03:00). США — Major League Soccer, МЛС
Интер Майами
Атланта Юнайтед

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер Майами - Атланта Юнайтед, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: США — Major League Soccer, МЛС, оно проводится на стадионе: Ди-Эр-Ви Пи-Эн-Ка Стэдиум (Форт-Лодердейл, США). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Интер Майами
Майами
Атланта Юнайтед
Атланта
Главные тренеры
Аргентина Хавьер Маскерано
Аргентина Херардо Мартино
История личных встреч
12.10.2025 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами4 : 0Атланта Юнайтед
17.03.2025 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед1 : 2Интер Майами
10.11.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами2 : 3Атланта Юнайтед
03.11.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Атланта Юнайтед2 : 1Интер Майами
26.10.2024 США — Major League Soccer 1/8 финала Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
19.09.2024 США — Major League Soccer МЛС Атланта Юнайтед2 : 2Интер Майами
30.05.2024 США — Major League Soccer МЛС Интер Майами1 : 3Атланта Юнайтед
17.09.2023 США — Major League Soccer США - MLS Атланта Юнайтед5 : 2Интер Майами
26.07.2023 Кубок лиг MLS + MX Группа Юг 3. 2-й тур Интер Майами4 : 0Атланта Юнайтед
07.05.2023 США — Major League Soccer США - MLS Интер Майами2 : 1Атланта Юнайтед
Турнирная таблица
МЛС
КомандаИО
1 Нэшвилл2353
2 Ванкувер Уайткэпс2143
3 Интер Майами2242
4 Хьюстон Динамо2239
5 Чикаго Файр2137
6 Нью-Инглэнд Революшн2237
7 Лос-Анджелес2336
8 Шарлотт2235
9 Сан-Хосе Эртквейкс2234
10 Даллас2234
11 Сент-Луис Сити2234
12 Колорадо Рэпидз2231
13 Цинциннати2231
14 Сан-Диего2230
15 Нью-Йорк Сити2329
16 Миннесота Юнайтед2229
17 Реал Солт-Лейк2128
18 Портленд Тимберс2228
19 Сиэтл Саундерс2126
20 Нью-Йорк Ред Буллз2226
21 Лос-Анджелес Гэлакси2326
22 Орландо Сити2225
23 Торонто2225
24 Ди-Си Юнайтед2225
25 Филадельфия Юнион2224
26 Остин2224
27 Атланта Юнайтед2221
28 Клёб де Фут Монреаль2221
29 Коламбус Крю2220
30 Спортинг Канзас-Сити2215
Западная конференция
КомандаИО
1 Ванкувер Уайткэпс2143
2 Хьюстон Динамо2239
3 Лос-Анджелес2336
4 Сан-Хосе Эртквейкс2234
5 Даллас2234
6 Сент-Луис Сити2234
7 Колорадо Рэпидз2231
8 Сан-Диего2230
9 Миннесота Юнайтед2229
10 Реал Солт-Лейк2128
11 Портленд Тимберс2228
12 Сиэтл Саундерс2126
13 Лос-Анджелес Гэлакси2326
14 Остин2224
15 Спортинг Канзас-Сити2215
Восточная конференция
КомандаИО
1 Нэшвилл2353
2 Интер Майами2242
3 Чикаго Файр2137
4 Нью-Инглэнд Революшн2237
5 Шарлотт2235
6 Цинциннати2231
7 Нью-Йорк Сити2329
8 Нью-Йорк Ред Буллз2226
9 Орландо Сити2225
10 Торонто2225
11 Ди-Си Юнайтед2225
12 Филадельфия Юнион2224
13 Атланта Юнайтед2221
14 Клёб де Фут Монреаль2221
15 Коламбус Крю2220
Кто победит?
3 голосов болельщиков
Интер Майами
67%
Ничья
0%
Атланта
33%

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