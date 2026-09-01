Санта-Клара - Риу Аве 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Риу Аве, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Лукас
|42
|зщ
|Лукас Соарес
|4
|зщ
|Педру Пашеку
|21
|зщ
|Emanuel Moreira
|5
|зщ
|Гильерме Ромао
|6
|пз
|Педру Феррейра
|8
|пз
|Jose Tavares
|99
|пз
|Sorriso
|20
|пз
|Тьягу Рибейру
|9
|пз
|Гонсало Пасьенса
|70
|нп
|Vinicius
|99
|вр
|Эннио ван дер Гау
|23
|зщ
|Франсиско Петрассо
|39
|зщ
|Густаво Манша
|17
|зщ
|Мариус Врусаи
|54
|зщ
|Георгиос Льявас
|5
|пз
|Андреас Нтои
|44
|пз
|Тамаш Никичер
|7
|пз
|Диого Безерра
|77
|пз
|Дарио Шпикич
|11
|нп
|Jalen Blesa
|9
|нп
|Тамбле
|Сотирис Силайдопулос
|11.04.2026
|Португалия — Примейра
|29-й тур
|0 : 2
|30.11.2025
|Португалия — Примейра
|12-й тур
|1 : 1
|18.04.2025
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|1 : 1
|07.12.2024
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 0
|17.03.2023
|Португалия - Примейра
|25-й тур
|0 : 2
|02.10.2022
|Португалия - Примейра
|8-й тур
|1 : 0
|22.09.2021
|Португалия - Кубок лиги
|Группа D. 1-й тур
|2 : 2
|11.05.2021
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|1 : 0
|25.01.2021
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|1 : 2
|18.07.2020
|Португалия - Примейра
|33-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Бенфика
|3
|7
|6
|Жил Висенте
|3
|7
|7
|Маритиму
|4
|7
|8
|Эштрела
|3
|5
|9
|Брага
|2
|4
|10
|Морейренсе
|4
|4
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|Витория Гимарайнш
|4
|3
|13
|Риу Аве
|4
|3
|14
|Фамаликан
|4
|2
|15
|Академику
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|4
|0