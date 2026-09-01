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Санта-Клара - Риу Аве 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
06 Сентября 2026 года в 17:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Санта-Клара
Риу Аве

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Риу Аве, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Санта-Клара
Понта-Делгада
Риу Аве
Вила-ду-Конде
1 Бразилия вр Лукас
42 Бразилия зщ Лукас Соарес
4 Португалия зщ Педру Пашеку
21 Португалия зщ Emanuel Moreira
5 Бразилия зщ Гильерме Ромао
6 Португалия пз Педру Феррейра
8 Кабо-Верде пз Jose Tavares
99 Бразилия пз Sorriso
20 Португалия пз Тьягу Рибейру
9 Португалия пз Гонсало Пасьенса
70 Бразилия нп Vinicius
99 Нидерланды вр Эннио ван дер Гау
23 Аргентина зщ Франсиско Петрассо
39 Бразилия зщ Густаво Манша
17 Греция зщ Мариус Врусаи
54 Греция зщ Георгиос Льявас
5 Греция пз Андреас Нтои
44 Венгрия пз Тамаш Никичер
7 Бразилия пз Диого Безерра
77 Хорватия пз Дарио Шпикич
11 Испания нп Jalen Blesa
9 Гвинея-Бисау нп Тамбле
Главные тренеры
Греция Сотирис Силайдопулос
История личных встреч
11.04.2026 Португалия — Примейра 29-й тур Санта-Клара0 : 2Риу Аве
30.11.2025 Португалия — Примейра 12-й тур Риу Аве1 : 1Санта-Клара
18.04.2025 Португалия — Примейра 30-й тур Риу Аве1 : 1Санта-Клара
07.12.2024 Португалия — Примейра 13-й тур Санта-Клара1 : 0Риу Аве
17.03.2023 Португалия - Примейра 25-й тур Санта-Клара0 : 2Риу Аве
02.10.2022 Португалия - Примейра 8-й тур Риу Аве1 : 0Санта-Клара
22.09.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. 1-й тур Риу Аве2 : 2Санта-Клара
11.05.2021 Португалия - Примейра 32-й тур Санта-Клара1 : 0Риу Аве
25.01.2021 Португалия - Примейра 15-й тур Риу Аве1 : 2Санта-Клара
18.07.2020 Португалия - Примейра 33-й тур Риу Аве2 : 2Санта-Клара
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг410
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Бенфика37
6 Жил Висенте37
7 Маритиму47
8 Эштрела35
9 Брага24
10 Морейренсе44
11 Насьонал44
12 Витория Гимарайнш43
13 Риу Аве43
14 Фамаликан42
15 Академику42
16
Стыковая зона
Алверка42
17
Зона вылета
Эшторил41
18
Зона вылета
Каза Пия40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Санта-Клара
0%
Ничья
0%
Риу Аве
0%

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