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Витория Гимарайнш - Каза Пия 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия), вместимость: 30165
06 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Густаву Коррея (Португалия)
Витория Гимарайнш
Каза Пия

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витория Гимарайнш - Каза Пия, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Дом Афонсу Энрикеш (Гимарайнш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Витория Гимарайнш
Гимарайнш
Каза Пия
Лиссабон
История личных встреч
11.05.2026 Португалия — Примейра 33-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Каза Пия
28.12.2025 Португалия — Примейра 16-й тур Каза Пия0 : 0Витория Гимарайнш
01.03.2025 Португалия — Примейра 24-й тур Витория Гимарайнш1 : 0Каза Пия
28.09.2024 Португалия — Примейра 7-й тур Каза Пия1 : 1Витория Гимарайнш
24.02.2024 Португалия — Примейра 23-й тур Витория Гимарайнш0 : 2Каза Пия
23.09.2023 Португалия — Примейра 6-й тур Каза Пия0 : 0Витория Гимарайнш
19.02.2023 Португалия - Примейра 21-й тур Каза Пия0 : 0Витория Гимарайнш
29.08.2022 Португалия - Примейра 4-й тур Витория Гимарайнш0 : 1Каза Пия
01.08.2021 Португалия - Кубок лиги 2-й раунд Каза Пия0 : 1Витория Гимарайнш
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг410
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Бенфика37
6 Жил Висенте37
7 Маритиму47
8 Эштрела35
9 Брага24
10 Морейренсе44
11 Насьонал44
12 Витория Гимарайнш43
13 Риу Аве43
14 Фамаликан42
15 Академику42
16
Стыковая зона
Алверка42
17
Зона вылета
Эшторил41
18
Зона вылета
Каза Пия40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Витория
0%
Ничья
0%
Каза Пия
0%

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