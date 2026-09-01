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Жил Висенте - Академику 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия), вместимость: 12046
06 Сентября 2026 года в 22:30 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Жил Висенте
Академику

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Академику, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Жил Висенте
Барселуш
Академику
Визеу
История личных встреч
18.10.2025 Кубок Португалии 3-й раунд Академику2 : 1Жил Висенте
14.01.2021 Кубок Португалии 1/8 финала Жил Висенте3 : 2 ДВАкадемику
29.04.2018 Португалия - Сегунда 36-й тур Академику1 : 0Жил Висенте
16.12.2017 Португалия - Сегунда 17-й тур Жил Висенте0 : 0Академику
05.02.2017 Португалия - Сегунда 25-й тур Академику1 : 2Жил Висенте
24.08.2016 Португалия - Сегунда 4-й тур Жил Висенте0 : 0Академику
24.04.2016 Португалия - Сегунда 43-й тур Жил Висенте1 : 1Академику
09.12.2015 Португалия - Сегунда 20-й тур Академику1 : 1Жил Висенте
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг410
3
Лига чемпионов
Арока49
4
Лига Европы
Санта-Клара48
5
Лига конференций
Бенфика37
6 Жил Висенте37
7 Маритиму47
8 Эштрела35
9 Брага24
10 Морейренсе44
11 Насьонал44
12 Витория Гимарайнш43
13 Риу Аве43
14 Фамаликан42
15 Академику42
16
Стыковая зона
Алверка42
17
Зона вылета
Эшторил41
18
Зона вылета
Каза Пия40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Жил Висенте
0%
Ничья
0%
Академику
0%

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