Жил Висенте - Академику 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жил Висенте - Академику, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Сидаде-ди-Барселуш (Барселуш, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|18.10.2025
|Кубок Португалии
|3-й раунд
|2 : 1
|14.01.2021
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|3 : 2 ДВ
|29.04.2018
|Португалия - Сегунда
|36-й тур
|1 : 0
|16.12.2017
|Португалия - Сегунда
|17-й тур
|0 : 0
|05.02.2017
|Португалия - Сегунда
|25-й тур
|1 : 2
|24.08.2016
|Португалия - Сегунда
|4-й тур
|0 : 0
|24.04.2016
|Португалия - Сегунда
|43-й тур
|1 : 1
|09.12.2015
|Португалия - Сегунда
|20-й тур
|1 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Арока
|4
|9
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|4
|8
| 5
Лига конференций
|Бенфика
|3
|7
|6
|Жил Висенте
|3
|7
|7
|Маритиму
|4
|7
|8
|Эштрела
|3
|5
|9
|Брага
|2
|4
|10
|Морейренсе
|4
|4
|11
|Насьонал
|4
|4
|12
|Витория Гимарайнш
|4
|3
|13
|Риу Аве
|4
|3
|14
|Фамаликан
|4
|2
|15
|Академику
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|4
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|4
|0