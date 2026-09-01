Гронинген - Твенте 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Твенте, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Этьен Вассен
|14
|зщ
|Йорг Схрёдерс
|3
|зщ
|Теймен Блокзейл
|4
|зщ
|Марк Чингер
|2
|зщ
|Wouter Prins
|8
|пз
|Tika de Jonge
|18
|пз
|Тиго Ланд
|24
|пз
|Пелле Клемент
|17
|нп
|David van der Werff
|26
|нп
|Том ван Берген
|9
|нп
|Бриньольфур Дарри Виллюмссон
|1
|вр
|Ларс Уннерсталл
|28
|зщ
|Барт ван Рой
|3
|зщ
|Робин Проппер
|43
|зщ
|Руд Нейстад
|29
|зщ
|Аске Адельгор
|6
|пз
|Рамиз Зерруки
|42
|пз
|Дауда Вайдман
|19
|пз
|Юнес Таха
|27
|нп
|Сондре Эрьясетер
|7
|нп
|Марко Пьяца
|9
|нп
|Ваут Вегорст
|Дик Люккин
|Джон ван ден Бром
|22.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|2 : 1
|02.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 11-й тур
|1 : 1
|01.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|1 : 1
|15.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|2 : 0
|05.02.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 20-й тур
|1 : 1
|16.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 10-й тур
|3 : 0
|11.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 0
|01.10.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 8-й тур
|1 : 1
|17.01.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 17-й тур
|2 : 2
|25.09.2020
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|3
|6
|8
|Твенте
|3
|6
|9
|Эксельсиор
|3
|6
|10
|Гронинген
|4
|6
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|4
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|3
|3
|15
|Виллем II
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Утрехт
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|4
|0