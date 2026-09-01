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Гронинген - Твенте 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды), вместимость: 22579
06 Сентября 2026 года в 13:15 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Данни Маккели (Дордрехт, Нидерланды);
Гронинген
Твенте

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гронинген - Твенте, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 13:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Эйроборг (Гронинген, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Гронинген
Гронинген
Твенте
Энсхеде
1СуринамврЭтьен Вассен
14НидерландызщЙорг Схрёдерс
3НидерландызщТеймен Блокзейл
4ВенгриязщМарк Чингер
2НидерландызщWouter Prins
8НидерландыпзTika de Jonge
18НидерландыпзТиго Ланд
24НидерландыпзПелле Клемент
17НидерландынпDavid van der Werff
26НидерландынпТом ван Берген
9ИсландиянпБриньольфур Дарри Виллюмссон
1ГерманияврЛарс Уннерсталл
28НидерландызщБарт ван Рой
3НидерландызщРобин Проппер
43НидерландызщРуд Нейстад
29ДаниязщАске Адельгор
6АлжирпзРамиз Зерруки
42ФранцияпзДауда Вайдман
19МароккопзЮнес Таха
27НорвегиянпСондре Эрьясетер
7ХорватиянпМарко Пьяца
9НидерландынпВаут Вегорст
Главные тренеры
НидерландыДик Люккин
НидерландыДжон ван ден Бром
История личных встреч
22.02.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турТвенте2 : 1Гронинген
02.11.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 11-й турГронинген1 : 1Твенте
01.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турГронинген1 : 1Твенте
15.12.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турТвенте2 : 0Гронинген
05.02.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 20-й турГронинген1 : 1Твенте
16.10.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 10-й турТвенте3 : 0Гронинген
11.05.2022Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 33-й турТвенте3 : 0Гронинген
01.10.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 8-й турГронинген1 : 1Твенте
17.01.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 17-й турГронинген2 : 2Твенте
25.09.2020Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 3-й турТвенте3 : 1Гронинген
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар412
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен410
3
Лига Европы
Фейеноорд48
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс47
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген36
8 Твенте36
9 Эксельсиор36
10 Гронинген46
11 Спарта55
12 Херенвен45
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар33
15 Виллем II31
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг41
17
Зона вылета
Утрехт41
18
Зона вылета
Камбюр40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Гронинген
0%
Ничья
0%
Твенте
0%

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