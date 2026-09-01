Херенвен - АЗ Алкмар 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - АЗ Алкмар, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|12.04.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|3 : 0
|23.11.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|3 : 1
|22.05.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
|4 : 1
|02.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 1
|14.09.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 5-й тур
|9 : 1
|28.01.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 19-й тур
|2 : 2
|21.10.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|3 : 0
|01.04.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 27-й тур
|1 : 1
|14.01.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|0 : 2
|22.05.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Плей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матч
|2 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|3
|6
|8
|Твенте
|3
|6
|9
|Эксельсиор
|3
|6
|10
|Гронинген
|4
|6
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|4
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|3
|3
|15
|Виллем II
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Утрехт
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|4
|0