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Херенвен - АЗ Алкмар 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды), вместимость: 27224
06 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Йерун Мансхот (Хаутен, Нидерланды);
Херенвен
АЗ Алкмар

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Херенвен - АЗ Алкмар, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Абе Ленстра (Херенвен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Херенвен
Херенвен
АЗ Алкмар
Алкмар
История личных встреч
12.04.2026Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАЗ Алкмар3 : 0Херенвен
23.11.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турХеренвен3 : 1АЗ Алкмар
22.05.2025Нидерланды — ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций. 1/2 финалаАЗ Алкмар4 : 1Херенвен
02.03.2025Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 24-й турХеренвен3 : 1АЗ Алкмар
14.09.2024Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 5-й турАЗ Алкмар9 : 1Херенвен
28.01.2024Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 19-й турХеренвен2 : 2АЗ Алкмар
21.10.2023Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 9-й турАЗ Алкмар3 : 0Херенвен
01.04.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 27-й турАЗ Алкмар1 : 1Херенвен
14.01.2023Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 16-й турХеренвен0 : 2АЗ Алкмар
22.05.2022Нидерланды — ЭредивизияПлей-офф за Лигу конференций - 1/2 финала. 2-й матчАЗ Алкмар2 : 0Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар412
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен410
3
Лига Европы
Фейеноорд48
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс47
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген36
8 Твенте36
9 Эксельсиор36
10 Гронинген46
11 Спарта55
12 Херенвен45
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар33
15 Виллем II31
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг41
17
Зона вылета
Утрехт41
18
Зона вылета
Камбюр40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Херенвен
0%
Ничья
0%
АЗ Алкмар
0%

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