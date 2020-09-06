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Телстар - Камбюр 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2026 года в 15:30 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);
Телстар
Камбюр

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Камбюр, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Телстар
Велзен
Камбюр
Леуварден
История личных встреч
05.03.2021Нидерланды - Первый дивизион27-й турКамбюр3 : 1Телстар
04.12.2020Нидерланды - Первый дивизион15-й турТелстар1 : 2Камбюр
07.09.2019Нидерланды - Первый дивизион5-й турТелстар0 : 2Камбюр
05.04.2019Нидерланды - Первый дивизион33-й турТелстар4 : 2Камбюр
14.09.2018Нидерланды - Первый дивизион5-й турКамбюр2 : 0Телстар
28.04.2018Нидерланды - Первый дивизион38-й турТелстар0 : 1Камбюр
01.12.2017Нидерланды - Первый дивизион16-й турКамбюр2 : 1Телстар
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар412
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен410
3
Лига Европы
Фейеноорд48
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс47
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген36
8 Твенте36
9 Эксельсиор36
10 Гронинген46
11 Спарта55
12 Херенвен45
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар33
15 Виллем II31
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг41
17
Зона вылета
Утрехт41
18
Зона вылета
Камбюр40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Телстар
0%
Ничья
0%
Камбюр
0%

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