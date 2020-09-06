Телстар - Камбюр 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Телстар - Камбюр, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|05.03.2021
|Нидерланды - Первый дивизион
|27-й тур
|3 : 1
|04.12.2020
|Нидерланды - Первый дивизион
|15-й тур
|1 : 2
|07.09.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|5-й тур
|0 : 2
|05.04.2019
|Нидерланды - Первый дивизион
|33-й тур
|4 : 2
|14.09.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|5-й тур
|2 : 0
|28.04.2018
|Нидерланды - Первый дивизион
|38-й тур
|0 : 1
|01.12.2017
|Нидерланды - Первый дивизион
|16-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|3
|6
|8
|Твенте
|3
|6
|9
|Эксельсиор
|3
|6
|10
|Гронинген
|4
|6
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|4
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|3
|3
|15
|Виллем II
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Утрехт
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|4
|0