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АДО Ден Хааг - Фортуна 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2026 года в 17:45 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур
Главный судья: Ингмар Остром (Аудеватер, Нидерланды);
АДО Ден Хааг
Фортуна

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АДО Ден Хааг - Фортуна, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
АДО Ден Хааг
Гаага
Фортуна
Ситтард-Гелен
1Буркина-ФасоврКилиан Никиема
2НидерландызщОтниэль Ратеринк
3НидерландызщПаскаль Мюлдер
15НидерландызщМилан Хокке
18ГвинеязщСеку Силла
25ФинляндияпзЮхо Кило
14НидерландыпзМилиан Хименес
7НидерландыпзДарил ван Мигем
11НидерландыпзЭван Роттир
27КюрасаонпНайджел Томас
46ЧехиянпЯнник Эдуардо
31НидерландыврМаттейс Брандерхорст
12ПортугалиязщИву Пинту
6НидерландызщСиб ван Оттеле
28ИндонезиязщДжастин Хубнер
8НидерландызщЯспер Дахлаус
52НидерландыпзМохаммед Ихаттарен
23НидерландыпзФилипп Бриттейн
20ФранцияпзЭдуар Мишю
22НидерландыпзШайло 'т Занд
9БельгиянпАнтони Дескотт
25НидерландынпЛеквинсио Зефёйк
Главные тренеры
НидерландыДанни Бёйс
История личных встреч
25.04.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 30-й турАДО Ден Хааг0 : 3Фортуна
20.02.2021Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 23-й турФортуна2 : 0АДО Ден Хааг
09.11.2019Нидерланды — ЭредивизияЭредивизия. 13-й турФортуна1 : 0АДО Ден Хааг
31.10.2019Кубок Нидерландов1-й раундФортуна3 : 0АДО Ден Хааг
03.04.2019Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 28-й турФортуна0 : 0АДО Ден Хааг
24.08.2018Нидерланды - ЭредивизияЭредивизия. 3-й турАДО Ден Хааг3 : 1Фортуна
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар412
2
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен410
3
Лига Европы
Фейеноорд48
4
Плей-офф Лиги конференций
Аякс37
5
Плей-офф Лиги конференций
Гоу Эхед Иглс47
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна47
7
Плей-офф Лиги конференций
НЕК Неймеген36
8 Твенте36
9 Эксельсиор36
10 Гронинген46
11 Спарта55
12 Херенвен45
13 ПЕК Зволле54
14 Телстар33
15 Виллем II31
16
Стыковая зона
АДО Ден Хааг41
17
Зона вылета
Утрехт41
18
Зона вылета
Камбюр40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
АДО Ден Хааг
0%
Ничья
0%
Фортуна
0%

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