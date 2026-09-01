АДО Ден Хааг - Фортуна 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АДО Ден Хааг - Фортуна, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 17:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды — Эредивизия, 5-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Килиан Никиема
|2
|зщ
|Отниэль Ратеринк
|3
|зщ
|Паскаль Мюлдер
|15
|зщ
|Милан Хокке
|18
|зщ
|Секу Силла
|25
|пз
|Юхо Кило
|14
|пз
|Милиан Хименес
|7
|пз
|Дарил ван Мигем
|11
|пз
|Эван Роттир
|27
|нп
|Найджел Томас
|46
|нп
|Янник Эдуардо
|31
|вр
|Маттейс Брандерхорст
|12
|зщ
|Иву Пинту
|6
|зщ
|Сиб ван Оттеле
|28
|зщ
|Джастин Хубнер
|8
|зщ
|Яспер Дахлаус
|52
|пз
|Мохаммед Ихаттарен
|23
|пз
|Филипп Бриттейн
|20
|пз
|Эдуар Мишю
|22
|пз
|Шайло 'т Занд
|9
|нп
|Антони Дескотт
|25
|нп
|Леквинсио Зефёйк
|Данни Бёйс
|25.04.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 30-й тур
|0 : 3
|20.02.2021
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|2 : 0
|09.11.2019
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 13-й тур
|1 : 0
|31.10.2019
|Кубок Нидерландов
|1-й раунд
|3 : 0
|03.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 28-й тур
|0 : 0
|24.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 3-й тур
|3 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|4
|10
| 3
Лига Европы
|Фейеноорд
|4
|8
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|3
|7
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Гоу Эхед Иглс
|4
|7
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|4
|7
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|НЕК Неймеген
|3
|6
|8
|Твенте
|3
|6
|9
|Эксельсиор
|3
|6
|10
|Гронинген
|4
|6
|11
|Спарта
|5
|5
|12
|Херенвен
|4
|5
|13
|ПЕК Зволле
|5
|4
|14
|Телстар
|3
|3
|15
|Виллем II
|3
|1
| 16
Стыковая зона
|АДО Ден Хааг
|4
|1
| 17
Зона вылета
|Утрехт
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Камбюр
|4
|0