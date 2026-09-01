22:50 ()
Расписание матчей
Суббота 05 сентября
Воскресенье 06 сентября
Свернуть список

Нафтан - Минск 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Атлант (Новополоцк, Беларусь), вместимость: 4522
06 Сентября 2026 года в 13:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Нафтан
Минск

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нафтан - Минск, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Атлант (Новополоцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Нафтан
Новополоцк
Минск
Минск
История личных встреч
01.05.2026Беларусь — Высшая лига6-й турМинск4 : 2Нафтан
02.08.2025Беларусь — Высшая лига16-й турНафтан0 : 3Минск
13.03.2025Беларусь — Высшая лига1-й турМинск1 : 2Нафтан
31.08.2024Беларусь — Высшая лига20-й турНафтан0 : 2Минск
20.04.2024Беларусь — Высшая лига5-й турМинск1 : 1Нафтан
25.08.2023Беларусь - Высшая лига19-й турМинск1 : 0Нафтан
14.04.2023Беларусь - Высшая лига4-й турНафтан0 : 0Минск
23.06.2022Кубок Беларуси1/16 финалаНафтан0 : 1Минск
15.10.2017Беларусь - Высшая лига25-й турМинск2 : 2Нафтан
27.05.2017Беларусь - Высшая лига10-й турНафтан0 : 1Минск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1941
2
Лига конференций
МЛ Витебск1839
3
Лига конференций
Динамо Мн1839
4 Гомель2136
5 Витебск2132
6 Динамо-Брест2031
7 Неман1930
8 Минск2028
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2025
11 Арсенал Дз2021
12 Барановичи2021
13 БАТЭ1917
14
Стыковая зона
Белшина1916
15
Зона вылета
Днепр М2015
16
Зона вылета
Нафтан2010
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нафтан
0%
Ничья
0%
Минск
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close