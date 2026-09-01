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Барановичи - Днепр М 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Барановичи
Днепр М

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барановичи - Днепр М, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Барановичи
Барановичи
Днепр М
Могилёв
История личных встреч
02.05.2026Беларусь — Высшая лига6-й турДнепр М0 : 0Барановичи
26.09.2021Беларусь - Первая лига24-й турБарановичи2 : 2Днепр М
11.07.2021Беларусь - Первая лига13-й турБарановичи1 : 0Днепр М
24.04.2021Беларусь - Первая лига2-й турДнепр М1 : 0Барановичи
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1941
2
Лига конференций
МЛ Витебск1839
3
Лига конференций
Динамо Мн1839
4 Гомель2136
5 Витебск2132
6 Динамо-Брест2031
7 Неман1930
8 Минск2028
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2025
11 Арсенал Дз2021
12 Барановичи2021
13 БАТЭ1917
14
Стыковая зона
Белшина1916
15
Зона вылета
Днепр М2015
16
Зона вылета
Нафтан2010
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Барановичи
0%
Ничья
0%
Днепр М
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