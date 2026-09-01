Барановичи - Днепр М 06 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барановичи - Днепр М, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|02.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|0 : 0
|26.09.2021
|Беларусь - Первая лига
|24-й тур
|2 : 2
|11.07.2021
|Беларусь - Первая лига
|13-й тур
|1 : 0
|24.04.2021
|Беларусь - Первая лига
|2-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|19
|41
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|18
|39
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|18
|39
|4
|Гомель
|21
|36
|5
|Витебск
|21
|32
|6
|Динамо-Брест
|20
|31
|7
|Неман
|19
|30
|8
|Минск
|20
|28
|9
|Торпедо-БелАЗ
|20
|27
|10
|Славия-Мозырь
|20
|25
|11
|Арсенал Дз
|20
|21
|12
|Барановичи
|20
|21
|13
|БАТЭ
|19
|17
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|19
|16
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|20
|15
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|20
|10