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МЛ Витебск - Динамо Мн 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
МЛ Витебск
Динамо Мн

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между МЛ Витебск - Динамо Мн, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
МЛ Витебск
Витебск
Динамо Мн
Минск
История личных встреч
03.05.2026Беларусь — Высшая лига6-й турДинамо Мн2 : 3МЛ Витебск
29.04.2026Кубок Беларуси1/2 финала. 2-й матчДинамо Мн1 : 0МЛ Витебск
15.04.2026Кубок Беларуси1/2 финала. 1-й матчМЛ Витебск0 : 2Динамо Мн
29.11.2025Беларусь — Высшая лига30-й турДинамо Мн1 : 1МЛ Витебск
03.07.2025Беларусь — Высшая лига15-й турМЛ Витебск2 : 0Динамо Мн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1941
2
Лига конференций
МЛ Витебск1839
3
Лига конференций
Динамо Мн1839
4 Гомель2136
5 Витебск2132
6 Динамо-Брест2031
7 Неман1930
8 Минск2028
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2025
11 Арсенал Дз2021
12 Барановичи2021
13 БАТЭ1917
14
Стыковая зона
Белшина1916
15
Зона вылета
Днепр М2015
16
Зона вылета
Нафтан2010
Кто победит?
1 голосов болельщиков
МЛ Витебск
100%
Ничья
0%
Динамо Мн
0%

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