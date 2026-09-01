Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 06 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейро - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
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|Артур Жорже
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|2 : 0
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|17-й тур
|3 : 3
|07.11.2019
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|31-й тур
|0 : 0
|28.07.2019
|Бразилия - Серия А
|12-й тур
|0 : 2
|11.11.2018
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|33-й тур
|2 : 0
|23.07.2018
|Бразилия - Серия А
|14-й тур
|2 : 1
|05.11.2017
|Бразилия - Серия А
|32-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Палмейрас
|25
|52
|2
|Фламенго
|24
|48
|3
|Атлетико Паранаэнсе
|24
|42
|4
|Флуминенсе
|25
|42
|5
|Баия
|25
|40
|6
|Крузейро
|25
|39
|7
|Коритиба
|25
|37
|8
|Атлетико Минейро
|24
|36
|9
|Ред Булл Брагантино
|23
|35
|10
|Сан-Паулу
|24
|30
|11
|Ботафого
|24
|30
|12
|Витория
|24
|29
|13
|Сантос
|23
|29
|14
|Коринтианс
|24
|29
|15
|Гремио
|24
|28
|16
|Мирасол
|25
|25
| 17
Зона вылета
|Васко да Гама
|24
|25
| 18
Зона вылета
|Интернасьонал
|25
|25
| 19
Зона вылета
|Ремо
|25
|23
| 20
Зона вылета
|Шапекоэнсе
|24
|14