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Крузейро - Атлетико Паранаэнсе 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2026 года в 22:00 (+03:00). Бразилия — Серия А, 26-й тур
Крузейро
Атлетико Паранаэнсе

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крузейро - Атлетико Паранаэнсе, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Крузейро
Белу-Оризонти
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Главные тренеры
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Португалия Артур Жорже
Бразилия Одаир Эллманн
История личных встреч
19.03.2026 Бразилия — Серия А 7-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 1Крузейро
27.10.2024 Бразилия - Серия А 31-й тур Атлетико Паранаэнсе3 : 0Крузейро
27.06.2024 Бразилия - Серия А 12-й тур Крузейро2 : 0Атлетико Паранаэнсе
01.12.2023 Бразилия - Серия А 36-й тур Крузейро1 : 1Атлетико Паранаэнсе
29.07.2023 Бразилия - Серия А 17-й тур Атлетико Паранаэнсе3 : 3Крузейро
07.11.2019 Бразилия - Серия А 31-й тур Атлетико Паранаэнсе0 : 0Крузейро
28.07.2019 Бразилия - Серия А 12-й тур Крузейро0 : 2Атлетико Паранаэнсе
11.11.2018 Бразилия - Серия А 33-й тур Атлетико Паранаэнсе2 : 0Крузейро
23.07.2018 Бразилия - Серия А 14-й тур Крузейро2 : 1Атлетико Паранаэнсе
05.11.2017 Бразилия - Серия А 32-й тур Крузейро1 : 0Атлетико Паранаэнсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2552
2 Фламенго2448
3 Атлетико Паранаэнсе2442
4 Флуминенсе2542
5 Баия2540
6 Крузейро2539
7 Коритиба2537
8 Атлетико Минейро2436
9 Ред Булл Брагантино2335
10 Сан-Паулу2430
11 Ботафого2430
12 Витория2429
13 Сантос2329
14 Коринтианс2429
15 Гремио2428
16 Мирасол2525
17
Зона вылета
Васко да Гама2425
18
Зона вылета
Интернасьонал2525
19
Зона вылета
Ремо2523
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2414
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Крузейро
0%
Ничья
0%
Атлетико
0%

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