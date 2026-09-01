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Ботафого - Палмейрас 07 Сентября прямая трансляция

07 Сентября 2026 года в 00:30 (+03:00). Бразилия — Серия А, 26-й тур
Ботафого
Палмейрас

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ботафого - Палмейрас, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 00:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Бразилия — Серия А, 26-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ботафого
Рио-де-Жанейро
Палмейрас
Сан-Паулу
Главные тренеры
Португалия Абел Феррейра
Португалия Абел Феррейра
История личных встреч
19.03.2026 Бразилия — Серия А 7-й тур Палмейрас2 : 1Ботафого
18.08.2025 Бразилия — Серия А 20-й тур Ботафого0 : 1Палмейрас
28.06.2025 Клубный чемпионат мира — 2025 1/8 финала Палмейрас1 : 0 ДВБотафого
30.03.2025 Бразилия — Серия А 1-й тур Палмейрас0 : 0Ботафого
27.11.2024 Бразилия - Серия А 36-й тур Палмейрас1 : 3Ботафого
22.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 2-й матч Палмейрас2 : 2Ботафого
15.08.2024 Кубок Либертадорес — 2024 1/8 финала. 1-й матч Ботафого2 : 1Палмейрас
18.07.2024 Бразилия - Серия А 17-й тур Ботафого1 : 0Палмейрас
02.11.2023 Бразилия - Серия А 31-й тур Ботафого3 : 4Палмейрас
25.06.2023 Бразилия - Серия А 12-й тур Палмейрас0 : 1Ботафого
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Палмейрас2552
2 Фламенго2448
3 Атлетико Паранаэнсе2442
4 Флуминенсе2542
5 Баия2540
6 Крузейро2539
7 Коритиба2537
8 Атлетико Минейро2436
9 Ред Булл Брагантино2335
10 Сан-Паулу2430
11 Ботафого2430
12 Витория2429
13 Сантос2329
14 Коринтианс2429
15 Гремио2428
16 Мирасол2525
17
Зона вылета
Васко да Гама2425
18
Зона вылета
Интернасьонал2525
19
Зона вылета
Ремо2523
20
Зона вылета
Шапекоэнсе2414
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ботафого
0%
Ничья
0%
Палмейрас
0%

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