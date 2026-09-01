Астана - Елимай 06 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Астана - Елимай, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|18.04.2026
|Казахстан — Премьер-лига
|6-й тур
|2 : 2
|14.09.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 3
|30.05.2025
|Казахстан — Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 2
|20.10.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|23-й тур
|0 : 3
|31.03.2024
|Казахстан — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ордабасы
|24
|55
| 2
Лига конференций
|Кайрат
|23
|54
| 3
Лига конференций
|Астана
|22
|42
|4
|Окжетпес
|24
|42
|5
|Актобе
|24
|38
|6
|Елимай
|22
|32
|7
|Улытау
|23
|31
|8
|Женис
|23
|29
|9
|Тобол
|23
|28
|10
|Каспий
|24
|26
|11
|Кызыл-Жар
|23
|24
|12
|Жетысу
|24
|22
|13
|Атырау
|22
|20
|14
|Иртыш П
|23
|20
| 15
Зона вылета
|Кайсар
|23
|20
| 16
Зона вылета
|Алтай
|23
|17