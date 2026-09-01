22:51 ()
Расписание матчей
Суббота 05 сентября
Воскресенье 06 сентября
Свернуть список

Тобол - Улытау 06 Сентября прямая трансляция

06 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур
Тобол
Улытау

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тобол - Улытау, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Казахстан — Премьер-лига, 25-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Тобол
Костанай
Улытау
История личных встреч
19.04.2026 Казахстан — Премьер-лига 6-й тур Улытау2 : 1Тобол
26.10.2025 Казахстан — Премьер-лига 26-й тур Улытау2 : 2Тобол
01.03.2025 Казахстан — Премьер-лига 1-й тур Тобол2 : 0Улытау
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ордабасы2455
2
Лига конференций
Кайрат2354
3
Лига конференций
Астана2242
4 Окжетпес2442
5 Актобе2438
6 Елимай2232
7 Улытау2331
8 Женис2329
9 Тобол2328
10 Каспий2426
11 Кызыл-Жар2324
12 Жетысу2422
13 Атырау2220
14 Иртыш П2320
15
Зона вылета
Кайсар2320
16
Зона вылета
Алтай2317
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Тобол
0%
Ничья
0%
Улытау
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close