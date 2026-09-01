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Краковия - Гурник З 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша), вместимость: 15016
06 Сентября 2026 года в 15:45 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Краковия
Гурник З

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Гурник З, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Краковия
Краков
Гурник З
Забже
Главные тренеры
Словакия Михал Гашпарик
История личных встреч
04.04.2026 Польша — Экстракласса 27-й тур Гурник З3 : 0Краковия
27.09.2025 Польша — Экстракласса 10-й тур Краковия1 : 1Гурник З
28.02.2025 Польша — Экстракласса 23-й тур Гурник З0 : 1Краковия
24.08.2024 Польша — Экстракласса 6-й тур Краковия3 : 2Гурник З
03.05.2024 Польша - Экстракласса 31-й тур Краковия5 : 0Гурник З
06.11.2023 Польша - Экстракласса 14-й тур Гурник З1 : 0Краковия
30.01.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 18-й тур Краковия2 : 0Гурник З
18.07.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 1-й тур Гурник З0 : 2Краковия
06.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Гурник З3 : 0Краковия
11.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Краковия2 : 2Гурник З
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П513
2
Лига чемпионов
Легия612
3
Лига Европы
Гурник З512
4
Лига конференций
Пяст710
5 Висла Кр610
6 ГКС Катовице69
7 Ягеллония59
8 Погонь58
9 Радомяк78
10 Заглембе Л58
11 Корона58
12 Краковия68
13 Видзев77
14 Шлёнск66
15 Мотор65
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Краковия
0%
Ничья
0%
Гурник З
0%

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