Краковия - Гурник З 06 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краковия - Гурник З, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 15:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Краковия имени Юзефа Пилсудского (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Михал Гашпарик
|04.04.2026
|Польша — Экстракласса
|27-й тур
|3 : 0
|27.09.2025
|Польша — Экстракласса
|10-й тур
|1 : 1
|28.02.2025
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|0 : 1
|24.08.2024
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|3 : 2
|03.05.2024
|Польша - Экстракласса
|31-й тур
|5 : 0
|06.11.2023
|Польша - Экстракласса
|14-й тур
|1 : 0
|30.01.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 18-й тур
|2 : 0
|18.07.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 1-й тур
|0 : 2
|06.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|3 : 0
|11.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|6
|12
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Пяст
|7
|10
|5
|Висла Кр
|6
|10
|6
|ГКС Катовице
|6
|9
|7
|Ягеллония
|5
|9
|8
|Погонь
|5
|8
|9
|Радомяк
|7
|8
|10
|Заглембе Л
|5
|8
|11
|Корона
|5
|8
|12
|Краковия
|6
|8
|13
|Видзев
|7
|7
|14
|Шлёнск
|6
|6
|15
|Мотор
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|5
|0