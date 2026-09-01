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Лех П - Ракув 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Энеа (Познань, Польша), вместимость: 43269
06 Сентября 2026 года в 18:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Лех П
Ракув

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Ракув, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лех П
Познань
Ракув
Ченстохова
История личных встреч
01.03.2026 Польша — Экстракласса 23-й тур Лех П4 : 3Ракув
24.09.2025 Польша — Экстракласса 6-й тур Ракув2 : 2Лех П
14.02.2025 Польша — Экстракласса 21-й тур Лех П0 : 1Ракув
09.08.2024 Польша — Экстракласса 4-й тур Ракув0 : 0Лех П
03.03.2024 Польша - Экстракласса 23-й тур Ракув4 : 0Лех П
28.09.2023 Польша - Экстракласса 6-й тур Лех П4 : 1Ракув
14.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 32-й тур Ракув0 : 2Лех П
30.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 15-й тур Лех П1 : 2Ракув
06.03.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Лех П0 : 1Ракув
12.09.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 7-й тур Ракув2 : 2Лех П
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П513
2
Лига чемпионов
Легия612
3
Лига Европы
Гурник З512
4
Лига конференций
Пяст710
5 Висла Кр610
6 ГКС Катовице69
7 Ягеллония59
8 Погонь58
9 Радомяк78
10 Заглембе Л58
11 Корона58
12 Краковия68
13 Видзев77
14 Шлёнск66
15 Мотор65
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Лех П
0%
Ничья
0%
Ракув
0%

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