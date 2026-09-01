Лех П - Ракув 06 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лех П - Ракув, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Энеа (Познань, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|01.03.2026
|Польша — Экстракласса
|23-й тур
|4 : 3
|24.09.2025
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 2
|14.02.2025
|Польша — Экстракласса
|21-й тур
|0 : 1
|09.08.2024
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Польша - Экстракласса
|23-й тур
|4 : 0
|28.09.2023
|Польша - Экстракласса
|6-й тур
|4 : 1
|14.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 32-й тур
|0 : 2
|30.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 15-й тур
|1 : 2
|06.03.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|0 : 1
|12.09.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 7-й тур
|2 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|6
|12
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Пяст
|7
|10
|5
|Висла Кр
|6
|10
|6
|ГКС Катовице
|6
|9
|7
|Ягеллония
|5
|9
|8
|Погонь
|5
|8
|9
|Радомяк
|7
|8
|10
|Заглембе Л
|5
|8
|11
|Корона
|5
|8
|12
|Краковия
|6
|8
|13
|Видзев
|7
|7
|14
|Шлёнск
|6
|6
|15
|Мотор
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|5
|0