Ягеллония - Шлёнск 06 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Шлёнск, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Адриан Семенец
|Анте Шимунджа
|16.05.2025
|Польша — Экстракласса
|33-й тур
|1 : 1
|22.11.2024
|Польша — Экстракласса
|16-й тур
|2 : 2
|08.03.2024
|Польша - Экстракласса
|24-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Польша - Экстракласса
|7-й тур
|2 : 1
|05.05.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|1 : 1
|23.10.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|2 : 2
|30.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 31-й тур
|1 : 1
|05.11.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 14-й тур
|2 : 2
|05.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 23-й тур
|0 : 1
|24.10.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 8-й тур
|1 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Лех П
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Легия
|6
|12
| 3
Лига Европы
|Гурник З
|5
|12
| 4
Лига конференций
|Пяст
|7
|10
|5
|Висла Кр
|6
|10
|6
|ГКС Катовице
|6
|9
|7
|Ягеллония
|5
|9
|8
|Погонь
|5
|8
|9
|Радомяк
|7
|8
|10
|Заглембе Л
|5
|8
|11
|Корона
|5
|8
|12
|Краковия
|6
|8
|13
|Видзев
|7
|7
|14
|Шлёнск
|6
|6
|15
|Мотор
|6
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|5
|0