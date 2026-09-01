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Ягеллония - Шлёнск 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски (Белосток, Польша), вместимость: 22372
06 Сентября 2026 года в 21:15 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Ягеллония
Шлёнск

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ягеллония - Шлёнск, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 21:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски (Белосток, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ягеллония
Белосток
Шлёнск
Вроцлав
Главные тренеры
Польша Адриан Семенец
Словения Анте Шимунджа
История личных встреч
16.05.2025 Польша — Экстракласса 33-й тур Шлёнск1 : 1Ягеллония
22.11.2024 Польша — Экстракласса 16-й тур Ягеллония2 : 2Шлёнск
08.03.2024 Польша - Экстракласса 24-й тур Ягеллония3 : 1Шлёнск
03.09.2023 Польша - Экстракласса 7-й тур Шлёнск2 : 1Ягеллония
05.05.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Ягеллония1 : 1Шлёнск
23.10.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Шлёнск2 : 2Ягеллония
30.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 31-й тур Ягеллония1 : 1Шлёнск
05.11.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 14-й тур Шлёнск2 : 2Ягеллония
05.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 23-й тур Ягеллония0 : 1Шлёнск
24.10.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 8-й тур Шлёнск1 : 0Ягеллония
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Лех П513
2
Лига чемпионов
Легия612
3
Лига Европы
Гурник З512
4
Лига конференций
Пяст710
5 Висла Кр610
6 ГКС Катовице69
7 Ягеллония59
8 Погонь58
9 Радомяк78
10 Заглембе Л58
11 Корона58
12 Краковия68
13 Видзев77
14 Шлёнск66
15 Мотор65
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ягеллония
0%
Ничья
0%
Шлёнск
0%

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