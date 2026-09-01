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Црвена Звезда - Партизан 06 Сентября прямая трансляция

Стадион: Райко Митич (Белград, Сербия), вместимость: 51862
06 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Сербия — Суперлига, 8-й тур
Црвена Звезда
Партизан

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Партизан, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Сербия — Суперлига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Црвена Звезда
Белград
Партизан
Белград
История личных встреч
26.04.2026 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 33-й тур Црвена Звезда3 : 0Партизан
22.02.2026 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда3 : 0Партизан
20.09.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан1 : 2Црвена Звезда
12.04.2025 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур Црвена Звезда2 : 1Партизан
22.02.2025 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда3 : 3Партизан
23.09.2024 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан0 : 4Црвена Звезда
20.04.2024 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 31-й тур Црвена Звезда3 : 2Партизан
09.03.2024 Сербия — Суперлига Суперлига. 24-й тур Црвена Звезда2 : 2Партизан
20.12.2023 Сербия — Суперлига Суперлига. 9-й тур Партизан2 : 1Црвена Звезда
26.04.2023 Сербия — Суперлига Плей-офф чемпионов. 32-й тур Партизан0 : 0Црвена Звезда
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Плей-офф чемпионов
Црвена Звезда515
2
Плей-офф чемпионов
Войводина715
3
Плей-офф чемпионов
ИМТ Белград713
4
Плей-офф чемпионов
Нови Пазар811
5
Плей-офф чемпионов
Чукарички710
6
Плей-офф чемпионов
Младост Л710
7
Переходной турнир
Раднички К610
8
Переходной турнир
Железничар П68
9
Переходной турнир
ОФК Белград78
10
Переходной турнир
Радник68
11
Переходной турнир
Партизан67
12
Переходной турнир
Мачва77
13
Переходной турнир
Раднички Н65
14
Переходной турнир
Земун71
Кто победит?
1 голосов болельщиков
Црвена Звезда
100%
Ничья
0%
Партизан
0%

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