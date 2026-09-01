Црвена Звезда - Партизан 06 Сентября прямая трансляция
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Црвена Звезда - Партизан, которое состоится 06 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Сербия — Суперлига, 8-й тур, оно проводится на стадионе: Райко Митич (Белград, Сербия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|26.04.2026
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 33-й тур
|3 : 0
|22.02.2026
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|3 : 0
|20.09.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|1 : 2
|12.04.2025
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|2 : 1
|22.02.2025
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|3 : 3
|23.09.2024
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|0 : 4
|20.04.2024
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 31-й тур
|3 : 2
|09.03.2024
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 24-й тур
|2 : 2
|20.12.2023
|Сербия — Суперлига
|Суперлига. 9-й тур
|2 : 1
|26.04.2023
|Сербия — Суперлига
|Плей-офф чемпионов. 32-й тур
|0 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Плей-офф чемпионов
|Црвена Звезда
|5
|15
| 2
Плей-офф чемпионов
|Войводина
|7
|15
| 3
Плей-офф чемпионов
|ИМТ Белград
|7
|13
| 4
Плей-офф чемпионов
|Нови Пазар
|8
|11
| 5
Плей-офф чемпионов
|Чукарички
|7
|10
| 6
Плей-офф чемпионов
|Младост Л
|7
|10
| 7
Переходной турнир
|Раднички К
|6
|10
| 8
Переходной турнир
|Железничар П
|6
|8
| 9
Переходной турнир
|ОФК Белград
|7
|8
| 10
Переходной турнир
|Радник
|6
|8
| 11
Переходной турнир
|Партизан
|6
|7
| 12
Переходной турнир
|Мачва
|7
|7
| 13
Переходной турнир
|Раднички Н
|6
|5
| 14
Переходной турнир
|Земун
|7
|1