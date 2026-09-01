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Гран-при Италии 2026 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2026. Этап 13

Арена: Автодром Монца (Монца, Италия)
Этап 13, Монца, Италия. Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00)

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Составы команд
Спортсмен Команда Результат Очки
1 Франция Пьер Гасли Alpine
2 Великобритания Джордж Расселл Mercedes AMG F1
3 Австралия Оскар Пиастри McLaren
4 Монако Шарль Леклер Scuderia Ferrari
5 Великобритания Льюис Хэмилтон Scuderia Ferrari
6 Нидерланды Макс Ферстаппен Red Bull
7 Аргентина Франко Колапинто Alpine
8 Великобритания Ландо Норрис McLaren
9 Великобритания Арвид Линдблад Racing Bulls
10 Бразилия Габриэл Бортолето Audi
11 Великобритания Оливер Берман Haas
12 Германия Нико Хюлькенберг Audi
13 Новая Зеландия Лиам Лоусон Red Bull
14 Испания Карлос Сайнс-мл. Williams
15 Франция Эстебан Окон Haas
16 Япония Юки Цунода Racing Bulls
17 Таиланд Алекс Албон Williams
18 Финляндия Валттери Боттас Cadillac
19 Мексика Серхио Перес Cadillac
20 Испания Фернандо Алонсо Aston Martin
21 Канада Лэнс Стролл Aston Martin
22 Италия Андреа Кими Антонелли Mercedes AMG F1

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