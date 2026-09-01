Гран-при Италии 2026 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2026. Этап 13
Арена: Автодром Монца (Монца, Италия)Этап 13, Монца, Италия. Гран-при Италии. Гонка (53 круга, 306.720 км)
06 Сентября 2026 года в 16:00 (+03:00)
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Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Пьер Гасли
|Alpine
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|3
|Оскар Пиастри
|McLaren
|4
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|5
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|6
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|7
|Франко Колапинто
|Alpine
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|9
|Арвид Линдблад
|Racing Bulls
|10
|Габриэл Бортолето
|Audi
|11
|Оливер Берман
|Haas
|12
|Нико Хюлькенберг
|Audi
|13
|Лиам Лоусон
|Red Bull
|14
|Карлос Сайнс-мл.
|Williams
|15
|Эстебан Окон
|Haas
|16
|Юки Цунода
|Racing Bulls
|17
|Алекс Албон
|Williams
|18
|Валттери Боттас
|Cadillac
|19
|Серхио Перес
|Cadillac
|20
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|21
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|22
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1