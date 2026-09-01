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Рубин - Ахмат 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Ак Барс Арена (Казань, Россия), вместимость: 45379
07 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур
Главный судья: Евгений Буланов (Саранск, Россия);
Рубин
Ахмат

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ахмат, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Рубин
Казань
Ахмат
Грозный
Главные тренеры
Испания Франк Артига
Россия Станислав Саламович Черчесов
История личных встреч
22.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 16-й тур Рубин1 : 0Ахмат
22.10.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 6-й тур Рубин3 : 3 4 : 3Ахмат
26.08.2025 Fonbet Кубок России Группа A. 3-й тур Ахмат2 : 0Рубин
20.07.2025 Мир Российская Премьер-лига 1-й тур Ахмат0 : 2Рубин
01.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 19-й тур Ахмат2 : 1Рубин
05.10.2024 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Рубин2 : 0Ахмат
31.03.2024 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Рубин2 : 1Ахмат
08.10.2023 Мир Российская Премьер-лига 11-й тур Ахмат0 : 1Рубин
16.02.2023 Товарищеские матчи (клубы) - 2023 Товарищеские матчи Ахмат1 : 1Рубин
07.03.2022 Россия — Премьер-Лига 20-й тур Ахмат1 : 2Рубин
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча седьмого тура РПЛ: «Рубин» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар719
2 ЦСКА715
3 Спартак М613
4 Зенит712
5 Динамо Мх712
6 Балтика610
7 Динамо М610
8 Рубин69
9 Оренбург78
10 Ростов78
11 Крылья Советов77
12 Ахмат66
13
Стыковая зона
Родина74
14
Стыковая зона
Акрон74
15
Зона вылета
Локомотив М63
16
Зона вылета
Факел72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Рубин
0%
Ничья
0%
Ахмат
0%

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