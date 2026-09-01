Рубин - Ахмат 07 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рубин - Ахмат, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Ак Барс Арена (Казань, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Франк Артига
|Станислав Саламович Черчесов
|22.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|16-й тур
|1 : 0
|22.10.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 6-й тур
|3 : 3 4 : 3
|26.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа A. 3-й тур
|2 : 0
|20.07.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|1-й тур
|0 : 2
|01.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|19-й тур
|2 : 1
|05.10.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|2 : 0
|31.03.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 1
|08.10.2023
|Мир Российская Премьер-лига
|11-й тур
|0 : 1
|16.02.2023
|Товарищеские матчи (клубы) - 2023
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|07.03.2022
|Россия — Премьер-Лига
|20-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|7
|19
|2
|ЦСКА
|7
|15
|3
|Спартак М
|6
|13
|4
|Зенит
|7
|12
|5
|Динамо Мх
|7
|12
|6
|Балтика
|6
|10
|7
|Динамо М
|6
|10
|8
|Рубин
|6
|9
|9
|Оренбург
|7
|8
|10
|Ростов
|7
|8
|11
|Крылья Советов
|7
|7
|12
|Ахмат
|6
|6
| 13
Стыковая зона
|Родина
|7
|4
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|7
|4
| 15
Зона вылета
|Локомотив М
|6
|3
| 16
Зона вылета
|Факел
|7
|2