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Хетафе - Сельта 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Колисеум (Хетафе, Испания), вместимость: 17393
07 Сентября 2026 года в 20:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 4-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания);
Хетафе
Сельта

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Сельта, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хетафе
Хетафе
Сельта
Виго
13 Испания вр Давид Сория
17 Испания зщ Кико Фемения
2 Того зщ Джене
24 Аргентина зщ Саид Ромеро
22 Колумбия зщ Хоан Мохика
21 Испания зщ Андрес Гарсия
23 Бельгия пз Орель Мангала
11 Испания пз Рамон Терратс
6 Испания пз Марио Мартин
19 Турция нп Энес Унал
10 Уругвай нп Мартин Сатриано
13 Румыния вр Йонуц Раду
15 Испания зщ Альваро Нуньес
18 Испания зщ Йоэль Лаго
3 Испания зщ Маркос Алонсо
22 Испания зщ Хави Галан
17 Испания пз Хави Руэда
8 Испания пз Мигель Роман
6 Гвинея пз Илаш Мориба
16 Испания пз Уго Гонсалес
9 Испания нп Ферран Жутгла
19 Швеция нп Уиллот Сведберг
Главные тренеры
Испания Хосе Бордалас
Испания Клаудио Хиральдес
История личных встреч
01.02.2026 Испания — Примера 22-й тур Хетафе0 : 0Сельта
17.08.2025 Испания — Примера 1-й тур Сельта0 : 2Хетафе
24.05.2025 Испания — Примера 38-й тур Хетафе1 : 2Сельта
04.11.2024 Испания — Примера 12-й тур Сельта1 : 0Хетафе
11.02.2024 Испания - Примера 24-й тур Хетафе3 : 2Сельта
08.10.2023 Испания - Примера 9-й тур Сельта2 : 2Хетафе
03.05.2023 Испания - Примера 33-й тур Хетафе1 : 0Сельта
24.10.2022 Испания - Примера 11-й тур Сельта1 : 1Хетафе
20.04.2022 Испания - Примера 33-й тур Сельта0 : 2Хетафе
25.10.2021 Испания - Примера 10-й тур Хетафе0 : 3Сельта
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Бетис49
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид49
4
Лига чемпионов
Депортиво48
5
Лига Европы
Алавес37
6
Лига конференций
Осасуна37
7 Атлетико М47
8 Севилья36
9 Атлетик Б46
10 Райо Вальекано44
11 Леванте34
12 Реал Сосьедад44
13 Расинг44
14 Эспаньол33
15 Хетафе33
16 Вильярреал42
17 Сельта42
18
Зона вылета
Эльче31
19
Зона вылета
Малага31
20
Зона вылета
Валенсия41
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хетафе
0%
Ничья
0%
Сельта
0%

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