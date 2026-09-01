Хетафе - Сельта 07 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Сельта, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|13
|вр
|Давид Сория
|17
|зщ
|Кико Фемения
|2
|зщ
|Джене
|24
|зщ
|Саид Ромеро
|22
|зщ
|Хоан Мохика
|21
|зщ
|Андрес Гарсия
|23
|пз
|Орель Мангала
|11
|пз
|Рамон Терратс
|6
|пз
|Марио Мартин
|19
|нп
|Энес Унал
|10
|нп
|Мартин Сатриано
|13
|вр
|Йонуц Раду
|15
|зщ
|Альваро Нуньес
|18
|зщ
|Йоэль Лаго
|3
|зщ
|Маркос Алонсо
|22
|зщ
|Хави Галан
|17
|пз
|Хави Руэда
|8
|пз
|Мигель Роман
|6
|пз
|Илаш Мориба
|16
|пз
|Уго Гонсалес
|9
|нп
|Ферран Жутгла
|19
|нп
|Уиллот Сведберг
|Хосе Бордалас
|Клаудио Хиральдес
|01.02.2026
|Испания — Примера
|22-й тур
|0 : 0
|17.08.2025
|Испания — Примера
|1-й тур
|0 : 2
|24.05.2025
|Испания — Примера
|38-й тур
|1 : 2
|04.11.2024
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 0
|11.02.2024
|Испания - Примера
|24-й тур
|3 : 2
|08.10.2023
|Испания - Примера
|9-й тур
|2 : 2
|03.05.2023
|Испания - Примера
|33-й тур
|1 : 0
|24.10.2022
|Испания - Примера
|11-й тур
|1 : 1
|20.04.2022
|Испания - Примера
|33-й тур
|0 : 2
|25.10.2021
|Испания - Примера
|10-й тур
|0 : 3
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Депортиво
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Алавес
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|3
|7
|7
|Атлетико М
|4
|7
|8
|Севилья
|3
|6
|9
|Атлетик Б
|4
|6
|10
|Райо Вальекано
|4
|4
|11
|Леванте
|3
|4
|12
|Реал Сосьедад
|4
|4
|13
|Расинг
|4
|4
|14
|Эспаньол
|3
|3
|15
|Хетафе
|3
|3
|16
|Вильярреал
|4
|2
|17
|Сельта
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Малага
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1