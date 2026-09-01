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Эльче - Реал Сосьедад 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 31388
07 Сентября 2026 года в 22:30 (+03:00). Испания — Ла Лига, 4-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Эльче
Реал Сосьедад

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Сосьедад, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эльче
Эльче
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1 Аргентина вр Матиас Дитуро
6 Испания зщ Педро Бигас
23 Испания зщ Виктор Чуст
2 Испания пз Буба Сангаре
10 Аргентина пз Факундо Буонанотте
12 Испания пз Гонсало Вильяр дель Фрайле
11 Испания пз Херман Валера
8 Испания пз Марк Агуадо
17 Испания пз Хосан
14 Испания нп Фер Ниньо
21 Чили нп Лукас Сепеда
1 Испания вр Алекс Ремиро
2 Венесуэла зщ Хон Арамбуру
6 Испания зщ Хон Мартин
5 Испания зщ Игор Субельдия
17 Испания зщ Серхио Гомес
21 Венесуэла пз Янхель Эррера
14 Япония пз Такэфуса Кубо
7 Испания пз Андер Барренечеа
18 Испания пз Карлос Солер
24 Хорватия пз Лука Сучич
10 Испания нп Микель Оярсабаль
Главные тренеры
Аргентина Мартин Ансельми
США Пеллегрино Матараццо
История личных встреч
07.02.2026 Испания — Примера 23-й тур Реал Сосьедад3 : 1Эльче
07.11.2025 Испания — Примера 12-й тур Эльче1 : 1Реал Сосьедад
19.03.2023 Испания - Примера 26-й тур Реал Сосьедад2 : 0Эльче
27.08.2022 Испания - Примера 3-й тур Эльче0 : 1Реал Сосьедад
10.04.2022 Испания - Примера 31-й тур Эльче1 : 2Реал Сосьедад
26.09.2021 Испания - Примера 7-й тур Реал Сосьедад1 : 0Эльче
07.05.2021 Испания - Примера 35-й тур Реал Сосьедад2 : 0Эльче
26.09.2020 Испания - Примера 3-й тур Эльче0 : 3Реал Сосьедад
20.04.2015 Испания - Примера 32-й тур Эльче1 : 0Реал Сосьедад
28.11.2014 Испания - Примера 13-й тур Реал Сосьедад3 : 0Эльче
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона412
2
Лига чемпионов
Бетис49
3
Лига чемпионов
Реал Мадрид49
4
Лига чемпионов
Депортиво48
5
Лига Европы
Алавес37
6
Лига конференций
Осасуна37
7 Атлетико М47
8 Севилья36
9 Атлетик Б46
10 Райо Вальекано44
11 Леванте34
12 Реал Сосьедад44
13 Расинг44
14 Эспаньол33
15 Хетафе33
16 Вильярреал42
17 Сельта42
18
Зона вылета
Эльче31
19
Зона вылета
Малага31
20
Зона вылета
Валенсия41
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эльче
0%
Ничья
0%
Реал Сосьедад
0%

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