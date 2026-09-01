Эльче - Реал Сосьедад 07 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Реал Сосьедад, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания — Ла Лига, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Матиас Дитуро
|6
|зщ
|Педро Бигас
|23
|зщ
|Виктор Чуст
|2
|пз
|Буба Сангаре
|10
|пз
|Факундо Буонанотте
|12
|пз
|Гонсало Вильяр дель Фрайле
|11
|пз
|Херман Валера
|8
|пз
|Марк Агуадо
|17
|пз
|Хосан
|14
|нп
|Фер Ниньо
|21
|нп
|Лукас Сепеда
|1
|вр
|Алекс Ремиро
|2
|зщ
|Хон Арамбуру
|6
|зщ
|Хон Мартин
|5
|зщ
|Игор Субельдия
|17
|зщ
|Серхио Гомес
|21
|пз
|Янхель Эррера
|14
|пз
|Такэфуса Кубо
|7
|пз
|Андер Барренечеа
|18
|пз
|Карлос Солер
|24
|пз
|Лука Сучич
|10
|нп
|Микель Оярсабаль
|Мартин Ансельми
|Пеллегрино Матараццо
|07.02.2026
|Испания — Примера
|23-й тур
|3 : 1
|07.11.2025
|Испания — Примера
|12-й тур
|1 : 1
|19.03.2023
|Испания - Примера
|26-й тур
|2 : 0
|27.08.2022
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 1
|10.04.2022
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 2
|26.09.2021
|Испания - Примера
|7-й тур
|1 : 0
|07.05.2021
|Испания - Примера
|35-й тур
|2 : 0
|26.09.2020
|Испания - Примера
|3-й тур
|0 : 3
|20.04.2015
|Испания - Примера
|32-й тур
|1 : 0
|28.11.2014
|Испания - Примера
|13-й тур
|3 : 0
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Бетис
|4
|9
| 3
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|4
|9
| 4
Лига чемпионов
|Депортиво
|4
|8
| 5
Лига Европы
|Алавес
|3
|7
| 6
Лига конференций
|Осасуна
|3
|7
|7
|Атлетико М
|4
|7
|8
|Севилья
|3
|6
|9
|Атлетик Б
|4
|6
|10
|Райо Вальекано
|4
|4
|11
|Леванте
|3
|4
|12
|Реал Сосьедад
|4
|4
|13
|Расинг
|4
|4
|14
|Эспаньол
|3
|3
|15
|Хетафе
|3
|3
|16
|Вильярреал
|4
|2
|17
|Сельта
|4
|2
| 18
Зона вылета
|Эльче
|3
|1
| 19
Зона вылета
|Малага
|3
|1
| 20
Зона вылета
|Валенсия
|4
|1