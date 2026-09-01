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Кальяри - Лечче 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Унипол Домус (Кальяри, Италия), вместимость: 16416
07 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Кальяри
Лечче

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лечче, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кальяри
Кальяри
Лечче
Лечче
1 Италия вр Элия Каприле
2 Португалия зщ Зе Педру
14 Италия зщ Алессандро Дейола
15 Уругвай зщ Хуан Родригес
33 Словакия зщ Адам Оберт
4 Швейцария пз Алессандро Романо
6 Англия пз Гарри Уинкс
8 Франция пз Мишель Адопо
70 Италия пз Даниэль Мальдини
10 Италия пз Якопо Фаццини
31 Сенегал нп Поль Менди
30 Италия вр Владимиро Фальконе
17 Португалия зщ Данилу Вейга
4 Ангола зщ Киалонда Гаспар
44 Португалия зщ Тьягу Габриэл
25 Италия зщ Антонино Галло
29 Мали пз Лассана Кулибали
79 Мавритания пз Умар Нгом
20 Сербия пз Иван Илич
50 Аргентина нп Сантьяго Пьеротти
9 Сербия нп Никола Штулич
99 Швейцария нп Жоэль Монтейру
Главные тренеры
Италия Фабио Пизакане
Италия Эусебио Ди Франческо
История личных встреч
16.02.2026 Италия — Серия А 25-й тур Кальяри0 : 2Лечче
19.09.2025 Италия — Серия А 4-й тур Лечче1 : 2Кальяри
19.01.2025 Италия — Серия А 21-й тур Кальяри4 : 1Лечче
31.08.2024 Италия — Серия А 3-й тур Лечче1 : 0Кальяри
05.05.2024 Италия - Серия А 35-й тур Кальяри1 : 1Лечче
06.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Лечче1 : 1Кальяри
12.07.2020 Италия - Серия А 32-й тур Кальяри0 : 0Лечче
25.11.2019 Италия - Серия А 13-й тур Лечче2 : 2Кальяри
26.02.2012 Италия - Серия А 25-й тур Кальяри1 : 2Лечче
02.10.2011 Италия - Серия А 6-й тур Лечче0 : 2Кальяри
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома39
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Комо37
4
Лига чемпионов
Ювентус26
5
Лига Европы
Милан26
6
Лига конференций
Лацио26
7 Аталанта36
8 Фрозиноне36
9 Удинезе24
10 Сассуоло23
11 Наполи33
12 Кальяри23
13 Лечче23
14 Торино33
15 Парма31
16 Монца31
17 Болонья20
18
Зона вылета
Венеция30
19
Зона вылета
Дженоа30
20
Зона вылета
Фиорентина30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Кальяри
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Ничья
0%
Лечче
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