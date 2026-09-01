Кальяри - Лечче 07 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кальяри - Лечче, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Унипол Домус (Кальяри, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|1
|вр
|Элия Каприле
|2
|зщ
|Зе Педру
|14
|зщ
|Алессандро Дейола
|15
|зщ
|Хуан Родригес
|33
|зщ
|Адам Оберт
|4
|пз
|Алессандро Романо
|6
|пз
|Гарри Уинкс
|8
|пз
|Мишель Адопо
|70
|пз
|Даниэль Мальдини
|10
|пз
|Якопо Фаццини
|31
|нп
|Поль Менди
|30
|вр
|Владимиро Фальконе
|17
|зщ
|Данилу Вейга
|4
|зщ
|Киалонда Гаспар
|44
|зщ
|Тьягу Габриэл
|25
|зщ
|Антонино Галло
|29
|пз
|Лассана Кулибали
|79
|пз
|Умар Нгом
|20
|пз
|Иван Илич
|50
|нп
|Сантьяго Пьеротти
|9
|нп
|Никола Штулич
|99
|нп
|Жоэль Монтейру
|Фабио Пизакане
|Эусебио Ди Франческо
|16.02.2026
|Италия — Серия А
|25-й тур
|0 : 2
|19.09.2025
|Италия — Серия А
|4-й тур
|1 : 2
|19.01.2025
|Италия — Серия А
|21-й тур
|4 : 1
|31.08.2024
|Италия — Серия А
|3-й тур
|1 : 0
|05.05.2024
|Италия - Серия А
|35-й тур
|1 : 1
|06.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 1
|12.07.2020
|Италия - Серия А
|32-й тур
|0 : 0
|25.11.2019
|Италия - Серия А
|13-й тур
|2 : 2
|26.02.2012
|Италия - Серия А
|25-й тур
|1 : 2
|02.10.2011
|Италия - Серия А
|6-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Комо
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Милан
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Лацио
|2
|6
|7
|Аталанта
|3
|6
|8
|Фрозиноне
|3
|6
|9
|Удинезе
|2
|4
|10
|Сассуоло
|2
|3
|11
|Наполи
|3
|3
|12
|Кальяри
|2
|3
|13
|Лечче
|2
|3
|14
|Торино
|3
|3
|15
|Парма
|3
|1
|16
|Монца
|3
|1
|17
|Болонья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Венеция
|3
|0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|3
|0