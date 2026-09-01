Удинезе - Лацио 07 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лацио, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|40
|вр
|Мадука Окойе
|14
|зщ
|Джеймс Абанква
|28
|зщ
|Умар Соле
|27
|зщ
|Кристиан Кабазель
|23
|пз
|Мергим Войвода
|24
|пз
|Якуб Пётровски
|8
|пз
|Йеспер Карлстрём
|11
|пз
|Хассан Камара
|32
|пз
|Юрген Эккеленкамп
|46
|пз
|Унай Гомес
|9
|нп
|Кинан Дэвис
|35
|вр
|Христос Мандас
|15
|зщ
|Романо Флориани
|5
|зщ
|Данило Дуки
|25
|зщ
|Оливер Нильсен
|17
|зщ
|Нуну Тавареш
|16
|пз
|Давиде Фраттези
|21
|пз
|Реда Белахьяне
|24
|пз
|Кеннет Тейлор
|22
|нп
|Маттео Канчелльери
|10
|нп
|Маттиа Дзакканьи
|9
|нп
|Андреа Пинамонти
|Коста Руньяич
|Дженнаро Гаттузо
|Дженнаро Гаттузо
|27.04.2026
|Италия — Серия А
|34-й тур
|3 : 3
|27.12.2025
|Италия — Серия А
|17-й тур
|1 : 1
|10.03.2025
|Италия — Серия А
|28-й тур
|1 : 1
|24.08.2024
|Италия — Серия А
|2-й тур
|2 : 1
|11.03.2024
|Италия - Серия А
|28-й тур
|1 : 2
|07.01.2024
|Италия - Серия А
|19-й тур
|1 : 2
|21.05.2023
|Италия - Серия А
|Серия А. 36-й тур
|0 : 1
|16.10.2022
|Италия - Серия А
|Серия А. 10-й тур
|0 : 0
|20.02.2022
|Италия - Серия А
|26-й тур
|1 : 1
|18.01.2022
|Кубок Италии
|1/8 финала
|1 : 0 ДВ
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Рома
|3
|9
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|3
|9
| 3
Лига чемпионов
|Комо
|3
|7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|2
|6
| 5
Лига Европы
|Милан
|2
|6
| 6
Лига конференций
|Лацио
|2
|6
|7
|Аталанта
|3
|6
|8
|Фрозиноне
|3
|6
|9
|Удинезе
|2
|4
|10
|Сассуоло
|2
|3
|11
|Наполи
|3
|3
|12
|Кальяри
|2
|3
|13
|Лечче
|2
|3
|14
|Торино
|3
|3
|15
|Парма
|3
|1
|16
|Монца
|3
|1
|17
|Болонья
|2
|0
| 18
Зона вылета
|Венеция
|3
|0
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|3
|0
| 20
Зона вылета
|Фиорентина
|3
|0