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Удинезе - Лацио 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Блюэнерджи (Удине, Италия), вместимость: 25952
07 Сентября 2026 года в 21:45 (+03:00). Италия — Серия А, 3-й тур
Главный судья: Париде Тремолада (Италия);
Удинезе
Лацио

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Удинезе - Лацио, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия — Серия А, 3-й тур, оно проводится на стадионе: Блюэнерджи (Удине, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Удинезе
Удине
Лацио
Рим
40 Нигерия вр Мадука Окойе
14 Ирландия зщ Джеймс Абанква
28 Франция зщ Умар Соле
27 Бельгия зщ Кристиан Кабазель
23 Косово пз Мергим Войвода
24 Польша пз Якуб Пётровски
8 Швеция пз Йеспер Карлстрём
11 Кот-д&#039;Ивуар пз Хассан Камара
32 Нидерланды пз Юрген Эккеленкамп
46 Испания пз Унай Гомес
9 Англия нп Кинан Дэвис
35 Греция вр Христос Мандас
15 Италия зщ Романо Флориани
5 Нидерланды зщ Данило Дуки
25 Дания зщ Оливер Нильсен
17 Португалия зщ Нуну Тавареш
16 Италия пз Давиде Фраттези
21 Франция пз Реда Белахьяне
24 Нидерланды пз Кеннет Тейлор
22 Италия нп Маттео Канчелльери
10 Италия нп Маттиа Дзакканьи
9 Италия нп Андреа Пинамонти
Главные тренеры
Германия Коста Руньяич
Италия Дженнаро Гаттузо
Италия Дженнаро Гаттузо
История личных встреч
27.04.2026 Италия — Серия А 34-й тур Лацио3 : 3Удинезе
27.12.2025 Италия — Серия А 17-й тур Удинезе1 : 1Лацио
10.03.2025 Италия — Серия А 28-й тур Лацио1 : 1Удинезе
24.08.2024 Италия — Серия А 2-й тур Удинезе2 : 1Лацио
11.03.2024 Италия - Серия А 28-й тур Лацио1 : 2Удинезе
07.01.2024 Италия - Серия А 19-й тур Удинезе1 : 2Лацио
21.05.2023 Италия - Серия А Серия А. 36-й тур Удинезе0 : 1Лацио
16.10.2022 Италия - Серия А Серия А. 10-й тур Лацио0 : 0Удинезе
20.02.2022 Италия - Серия А 26-й тур Удинезе1 : 1Лацио
18.01.2022 Кубок Италии 1/8 финала Лацио1 : 0 ДВУдинезе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Рома39
2
Лига чемпионов
Интер М39
3
Лига чемпионов
Комо37
4
Лига чемпионов
Ювентус26
5
Лига Европы
Милан26
6
Лига конференций
Лацио26
7 Аталанта36
8 Фрозиноне36
9 Удинезе24
10 Сассуоло23
11 Наполи33
12 Кальяри23
13 Лечче23
14 Торино33
15 Парма31
16 Монца31
17 Болонья20
18
Зона вылета
Венеция30
19
Зона вылета
Дженоа30
20
Зона вылета
Фиорентина30
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Удинезе
0%
Ничья
0%
Лацио
0%

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