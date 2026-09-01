Эшторил - Арока 07 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Арока, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|06.04.2026
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|3 : 2
|07.11.2025
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|4 : 3
|16.03.2025
|Португалия — Примейра
|26-й тур
|1 : 1
|26.10.2024
|Португалия — Примейра
|9-й тур
|4 : 1
|20.01.2024
|Португалия — Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|13.08.2023
|Португалия — Примейра
|1-й тур
|4 : 3
|15.05.2023
|Португалия - Примейра
|32-й тур
|2 : 0
|07.01.2023
|Португалия - Примейра
|15-й тур
|2 : 0
|27.01.2022
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|1 : 2
|07.08.2021
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|5
|15
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|5
|13
| 3
Лига чемпионов
|Санта-Клара
|5
|11
| 4
Лига Европы
|Бенфика
|4
|10
| 5
Лига конференций
|Арока
|4
|9
|6
|Жил Висенте
|3
|7
|7
|Брага
|3
|7
|8
|Маритиму
|5
|7
|9
|Эштрела
|4
|6
|10
|Насьонал
|5
|4
|11
|Морейренсе
|4
|4
|12
|Витория Гимарайнш
|4
|3
|13
|Фамаликан
|5
|3
|14
|Риу Аве
|5
|3
|15
|Академику
|4
|2
| 16
Стыковая зона
|Алверка
|5
|2
| 17
Зона вылета
|Эшторил
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Каза Пия
|4
|0