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Эшторил - Арока 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия), вместимость: 8015
07 Сентября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 5-й тур
Главный судья: Фабиу Вериссиму (Лейрия, Португалия)
Эшторил
Арока

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эшторил - Арока, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 22:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия — Примейра, 5-й тур, оно проводится на стадионе: Антониу Коимбра да Мота (Эшторил, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Эшторил
Эшторил
Арока
Арока
История личных встреч
06.04.2026 Португалия — Примейра 28-й тур Арока3 : 2Эшторил
07.11.2025 Португалия — Примейра 11-й тур Эшторил4 : 3Арока
16.03.2025 Португалия — Примейра 26-й тур Арока1 : 1Эшторил
26.10.2024 Португалия — Примейра 9-й тур Эшторил4 : 1Арока
20.01.2024 Португалия — Примейра 18-й тур Эшторил1 : 2Арока
13.08.2023 Португалия — Примейра 1-й тур Арока4 : 3Эшторил
15.05.2023 Португалия - Примейра 32-й тур Эшторил2 : 0Арока
07.01.2023 Португалия - Примейра 15-й тур Арока2 : 0Эшторил
27.01.2022 Португалия - Примейра 18-й тур Эшторил1 : 2Арока
07.08.2021 Португалия - Примейра 1-й тур Арока0 : 2Эшторил
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту515
2
Лига чемпионов
Спортинг513
3
Лига чемпионов
Санта-Клара511
4
Лига Европы
Бенфика410
5
Лига конференций
Арока49
6 Жил Висенте37
7 Брага37
8 Маритиму57
9 Эштрела46
10 Насьонал54
11 Морейренсе44
12 Витория Гимарайнш43
13 Фамаликан53
14 Риу Аве53
15 Академику42
16
Стыковая зона
Алверка52
17
Зона вылета
Эшторил41
18
Зона вылета
Каза Пия40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Эшторил
0%
Ничья
0%
Арока
0%

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