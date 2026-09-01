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Ислочь - Арсенал Дз 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
07 Сентября 2026 года в 17:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Ислочь
Арсенал Дз

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Арсенал Дз, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ислочь
Минский район
Арсенал Дз
Дзержинск
История личных встреч
01.05.2026 Беларусь — Высшая лига 6-й тур Арсенал Дз2 : 2Ислочь
17.10.2025 Беларусь — Высшая лига 25-й тур Арсенал Дз0 : 1Ислочь
23.05.2025 Беларусь — Высшая лига 10-й тур Ислочь4 : 0Арсенал Дз
23.08.2024 Беларусь — Высшая лига 19-й тур Арсенал Дз3 : 1Ислочь
13.04.2024 Беларусь — Высшая лига 4-й тур Ислочь0 : 2Арсенал Дз
29.07.2023 Кубок Беларуси 1/8 финала Ислочь1 : 0Арсенал Дз
17.09.2022 Беларусь - Высшая лига 22-й тур Ислочь2 : 1Арсенал Дз
07.05.2022 Беларусь - Высшая лига 7-й тур Арсенал Дз1 : 3Ислочь
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1941
2
Лига конференций
МЛ Витебск1839
3
Лига конференций
Динамо Мн1839
4 Гомель2136
5 Витебск2132
6 Неман2031
7 Динамо-Брест2031
8 Минск2131
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2025
11 Барановичи2124
12 Арсенал Дз2021
13 БАТЭ1917
14
Стыковая зона
Белшина2017
15
Зона вылета
Днепр М2115
16
Зона вылета
Нафтан2110
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ислочь
0%
Ничья
0%
Арсенал Дз
0%

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