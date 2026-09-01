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Динамо-Брест - БАТЭ 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Брестский (Брест, Беларусь), вместимость: 10080
07 Сентября 2026 года в 19:30 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 21-й тур
Динамо-Брест
БАТЭ

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - БАТЭ, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Динамо-Брест
Брест
БАТЭ
Борисов
Главные тренеры
Беларусь Виталий Васильевич Рогожкин
История личных встреч
03.05.2026 Беларусь — Высшая лига 6-й тур БАТЭ0 : 3Динамо-Брест
27.09.2025 Беларусь — Высшая лига 23-й тур Динамо-Брест3 : 0БАТЭ
10.05.2025 Беларусь — Высшая лига 8-й тур БАТЭ2 : 4Динамо-Брест
09.11.2024 Беларусь — Высшая лига 28-й тур Динамо-Брест2 : 0БАТЭ
22.06.2024 Беларусь — Высшая лига 13-й тур БАТЭ3 : 1Динамо-Брест
03.09.2023 Беларусь - Высшая лига 20-й тур БАТЭ4 : 0Динамо-Брест
23.04.2023 Беларусь - Высшая лига 5-й тур Динамо-Брест1 : 2БАТЭ
15.10.2022 Беларусь - Высшая лига 25-й тур БАТЭ4 : 1Динамо-Брест
28.05.2022 Беларусь - Высшая лига 10-й тур Динамо-Брест0 : 3БАТЭ
25.07.2021 Беларусь - Высшая лига 17-й тур БАТЭ0 : 2Динамо-Брест
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь1941
2
Лига конференций
МЛ Витебск1839
3
Лига конференций
Динамо Мн1839
4 Гомель2136
5 Витебск2132
6 Неман2031
7 Динамо-Брест2031
8 Минск2131
9 Торпедо-БелАЗ2027
10 Славия-Мозырь2025
11 Барановичи2124
12 Арсенал Дз2021
13 БАТЭ1917
14
Стыковая зона
Белшина2017
15
Зона вылета
Днепр М2115
16
Зона вылета
Нафтан2110
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Динамо-Брест
0%
Ничья
0%
БАТЭ
0%

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