Динамо-Брест - БАТЭ 07 Сентября прямая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо-Брест - БАТЭ, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь — Высшая лига, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Брестский (Брест, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Виталий Васильевич Рогожкин
|03.05.2026
|Беларусь — Высшая лига
|6-й тур
|0 : 3
|27.09.2025
|Беларусь — Высшая лига
|23-й тур
|3 : 0
|10.05.2025
|Беларусь — Высшая лига
|8-й тур
|2 : 4
|09.11.2024
|Беларусь — Высшая лига
|28-й тур
|2 : 0
|22.06.2024
|Беларусь — Высшая лига
|13-й тур
|3 : 1
|03.09.2023
|Беларусь - Высшая лига
|20-й тур
|4 : 0
|23.04.2023
|Беларусь - Высшая лига
|5-й тур
|1 : 2
|15.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|25-й тур
|4 : 1
|28.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|10-й тур
|0 : 3
|25.07.2021
|Беларусь - Высшая лига
|17-й тур
|0 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Ислочь
|19
|41
| 2
Лига конференций
|МЛ Витебск
|18
|39
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|18
|39
|4
|Гомель
|21
|36
|5
|Витебск
|21
|32
|6
|Неман
|20
|31
|7
|Динамо-Брест
|20
|31
|8
|Минск
|21
|31
|9
|Торпедо-БелАЗ
|20
|27
|10
|Славия-Мозырь
|20
|25
|11
|Барановичи
|21
|24
|12
|Арсенал Дз
|20
|21
|13
|БАТЭ
|19
|17
| 14
Стыковая зона
|Белшина
|20
|17
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|21
|15
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|21
|10