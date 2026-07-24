Вечиста Краков - Заглембе Л 07 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вечиста Краков - Заглембе Л, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|Казимеж Москаль
|29.08.2026
|Польша — Экстракласса
|6-й тур
|2 : 0
|21.08.2026
|Польша — Экстракласса
|5-й тур
|3 : 2
|15.08.2026
|Польша — Экстракласса
|4-й тур
|3 : 4
|01.08.2026
|Польша — Экстракласса
|2-й тур
|1 : 2
|24.07.2026
|Польша — Экстракласса
|1-й тур
|2 : 1
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|6
|15
| 3
Лига Европы
|Лех П
|5
|13
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|7
|11
|5
|Пяст
|7
|10
|6
|Ягеллония
|5
|9
|7
|ГКС Катовице
|6
|9
|8
|Корона
|6
|9
|9
|Погонь
|5
|8
|10
|Радомяк
|7
|8
|11
|Заглембе Л
|5
|8
|12
|Краковия
|7
|8
|13
|Видзев
|7
|7
|14
|Шлёнск
|6
|6
|15
|Мотор
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|5
|0