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Вечиста Краков - Заглембе Л 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша), вместимость: 33326
07 Сентября 2026 года в 19:00 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Вечиста Краков
Заглембе Л

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вечиста Краков - Заглембе Л, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Хенрика Реймана (Краков, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вечиста Краков
Краков
Заглембе Л
Любин
Главные тренеры
Польша Казимеж Москаль
История личных встреч
29.08.2026 Польша — Экстракласса 6-й тур 2 : 0Вечиста Краков
21.08.2026 Польша — Экстракласса 5-й тур 3 : 2Вечиста Краков
15.08.2026 Польша — Экстракласса 4-й тур 3 : 4Вечиста Краков
01.08.2026 Польша — Экстракласса 2-й тур Вечиста Краков1 : 2
24.07.2026 Польша — Экстракласса 1-й тур 2 : 1Вечиста Краков
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия715
2
Лига чемпионов
Гурник З615
3
Лига Европы
Лех П513
4
Лига конференций
Висла Кр711
5 Пяст710
6 Ягеллония59
7 ГКС Катовице69
8 Корона69
9 Погонь58
10 Радомяк78
11 Заглембе Л58
12 Краковия78
13 Видзев77
14 Шлёнск66
15 Мотор75
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вечиста Краков
0%
Ничья
0%
Заглембе Л
0%

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