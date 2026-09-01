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Погонь - Висла Плоцк 07 Сентября прямая трансляция

Стадион: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша), вместимость: 21163
07 Сентября 2026 года в 21:30 (+03:00). Польша — Экстракласса, 7-й тур
Погонь
Висла Плоцк

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Висла Плоцк, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Погонь
Щецин
Висла Плоцк
Плоцк
История личных встреч
03.05.2026 Польша — Экстракласса 31-й тур Погонь3 : 0Висла Плоцк
03.11.2025 Польша — Экстракласса 14-й тур Висла Плоцк2 : 0Погонь
26.02.2023 Польша - Экстракласса Экстракласса. 22-й тур Висла Плоцк0 : 1Погонь
13.08.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 5-й тур Погонь2 : 2Висла Плоцк
08.04.2022 Польша - Экстракласса Экстракласса. 28-й тур Погонь1 : 2Висла Плоцк
17.10.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 11-й тур Висла Плоцк1 : 0Погонь
10.04.2021 Польша - Экстракласса Экстракласса. 24-й тур Погонь2 : 0Висла Плоцк
02.12.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 9-й тур Висла Плоцк0 : 0Погонь
09.02.2020 Польша - Экстракласса Экстракласса. 21-й тур Висла Плоцк2 : 3Погонь
26.08.2019 Польша - Экстракласса Экстракласса. 6-й тур Погонь1 : 2Висла Плоцк
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Легия715
2
Лига чемпионов
Гурник З615
3
Лига Европы
Лех П513
4
Лига конференций
Висла Кр711
5 Пяст710
6 Ягеллония59
7 ГКС Катовице69
8 Корона69
9 Погонь58
10 Радомяк78
11 Заглембе Л58
12 Краковия78
13 Видзев77
14 Шлёнск66
15 Мотор75
16
Зона вылета
Висла Плоцк54
17
Зона вылета
Вечиста Краков53
18
Зона вылета
Ракув50
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Погонь
0%
Ничья
0%
Висла Плоцк
0%

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