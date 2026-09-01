Погонь - Висла Плоцк 07 Сентября прямая трансляция
на матч
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Погонь - Висла Плоцк, которое состоится 07 Сентября 2026 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Польша — Экстракласса, 7-й тур, оно проводится на стадионе: Мейски имени Флориана Крыгера (Щецин, Польша). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
|03.05.2026
|Польша — Экстракласса
|31-й тур
|3 : 0
|03.11.2025
|Польша — Экстракласса
|14-й тур
|2 : 0
|26.02.2023
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 22-й тур
|0 : 1
|13.08.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 5-й тур
|2 : 2
|08.04.2022
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 28-й тур
|1 : 2
|17.10.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 11-й тур
|1 : 0
|10.04.2021
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 24-й тур
|2 : 0
|02.12.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 9-й тур
|0 : 0
|09.02.2020
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 21-й тур
|2 : 3
|26.08.2019
|Польша - Экстракласса
|Экстракласса. 6-й тур
|1 : 2
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Легия
|7
|15
| 2
Лига чемпионов
|Гурник З
|6
|15
| 3
Лига Европы
|Лех П
|5
|13
| 4
Лига конференций
|Висла Кр
|7
|11
|5
|Пяст
|7
|10
|6
|Ягеллония
|5
|9
|7
|ГКС Катовице
|6
|9
|8
|Корона
|6
|9
|9
|Погонь
|5
|8
|10
|Радомяк
|7
|8
|11
|Заглембе Л
|5
|8
|12
|Краковия
|7
|8
|13
|Видзев
|7
|7
|14
|Шлёнск
|6
|6
|15
|Мотор
|7
|5
| 16
Зона вылета
|Висла Плоцк
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Вечиста Краков
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Ракув
|5
|0